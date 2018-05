PALERMO - La Serie B si prepara allo slittamento dei play-off. E' arrivata l'ufficialità della Lega, gli "spareggi" per la promozione in Serie A subiranno delle modifiche per l'ormai noto "caso Bari". I pugliesi, deferiti per dei mancati pagamenti di Irpef e Inps, dovranno presentarsi davanti al Tribunale Federale e potrebbero subire una penalizzazione in classifica, da scontare in questo campionato. In base alla quantità di punti che verranno detratti, il Bari potrebbe ritrovarsi sotto al Cittadella in classifica e, di conseguenza, si ritroverebbe a giocare il primo turno di play-off non più al San Nicola, ma in Veneto.

Un ipotesi realistica perché il Bari rischia due punti di penalizzazione, quanto bastano per il sorpasso in classifica del Cittadella. La partita era inizialmente in programma sabato 26 maggio, ma è stata slittata visto che il Bari domani dovrà presentarsi davanti al Tribunale Federale che ha anticipato l'udienza inizialmente in programma il 1° giugno. I biancorossi, attualmente furiosi per questa situazione, avranno poi due giorni di tempo per ricorre in appello e altrettanti serviranno per la risposta.La soluzione che ha studiato la Lega Serie B è quella di far slittare interamente di una settimana tutto il programma dei play-off. Il Palermo, quindi, si ritroverà a giocare l'andata della semifinale contro una tra Venezia e Perugia (partita certa visto che il Bari non rischia otto punti di penalizzazione, tanti ne servirebbero per scivolare all'ottavo posto in classifica) non più il 30 maggio, bensì il 6 giugno. Il ritorno, invece, si dovrebbe disputare quattro giorni più tardi al Barbera. Le finali dovrebbero essere disputate il 13 ed il 16 giugno: solo a metà mese, quindi, sapremo quale squadra approderà in Serie A.