PALERMO - Mentre lo slittamento dei play-off sembra sempre più vicino (anticipata al 25 maggio - domani - l'udienza al Tribunale Federale per la penalizzazione del Bari), il Palermo prosegue il lavoro in attesa di scendere in campo. Il giorno, arrivato a questo punto, resta una incognita (la data del 30 maggio dovrebbe essere slittata, anche se non si sa di quanto) ma non sembra essenziale per i ragazzi di Roberto Stellone. Anzi, qualche giorno in più significa ulteriori allenamenti per mettere benzina nelle gambe in un rush finale che impone il massimo della concentrazione e la disponibilità di tutti i giocatori.Il punto in vista della sfida contro Venezia o Perugia riguarda il modulo. Si sa che per Stellone il modulo base resta il 4-4-2, ma non è nelle corde del Palermo e gli infortuni (Rolando in primis e Coronado poi) hanno portato all'evoluzione attuale del 4-3-1-2. Proprio questo sembra lo schieramento ideale del Palermo, e probabilmente anche quello che convince maggiormente il patron Maurizio Zamparini.Adesso bisognerà vedere gli interpreti, o quantomeno capire chi sarà arruolabile o meno. Il punto riguarda l'attacco per le condizioni di Ilija Nestorovski, rientrato ormai in pianta stabile in gruppo al pari di Giuseppe Bellusci e Andrea Accardi. Il recupero del macedone è fondamentale per il Palermo, ma bisognerà definire al meglio la convivenza con Nino La Gumina. Il giovane palermitano sta vivendo un momento di forma straordinario, tanto che tenerlo fuori sembra impossibile. Per Zamparini, però, Nestorovski e La Gumina non possono coesistere nell'attacco del Palermo, uno è l'alternativa dell'altro. Chi vincerà il braccio di ferro?