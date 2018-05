Per Pawel Dawidowicz è stato un anno di grande crescita e, dopo tanto lavoro, il centrale ha visto ripagare i suoi sacrifici con la preconvocazione da parte del CT Adam Nawalka per il Mondiale di Russia 2018. Dawidowicz, infatti, ieri non era presente alla ripresa degli allenamenti del Palermo visto che si trova in Polonia e rientrerebbe soltanto in caso di esclusione dai 23 per la rassegna intercontinentale. In quel caso Dawidowicz tornerebbe a disposizione di Stellone solo per la finale e non per la semifinale contro una tra Venezia e Perugia.Dawidowicz dal ritiro della nazionale polacca ha parlato di questa sua stagione a Palermo: "In Italia ho imparato a vedere il calcio da un altro punto di vista. Ero solito giocare con regolarità e ma è stato lì che ho aperto gli occhi in difesa. E giocando da difensore centrale ho preso molte responsabilità: sento di migliorare in continuazione"."La Serie B è un campionato pressante. Nel Palermo ci sono dieci Nazionali, c’è grande competitività e il club ha le sue ambizioni. Non è facile essere promossi. La mia duttilità? Un pregio: posso giocare in almeno due posizioni e diversi schieramenti e non ho paura di giocare palla al piede. Sono pronto per ogni variante. Ora però voglio lottare per un posto al mondiale. Dipende da me“.