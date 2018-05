PALERMO - Da oggi prenderà ufficialmente il via la marcia d'avviamento del Palermo verso le semifinali playoff. I rosanero hanno usufruito di ben tre giorni liberi dove poter ricaricare le batterie in vista di un rush finale impegnativo non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Stellone cercherà di recuperare un po' tutti, a partire dal bomber Ilija Nestorovski.

Proprio l'attacco è il reparto su cui sono puntati i riflettori. Nelle ultime settimane Nino La Gumina si è preso la scena a suon di gol e nelle semifinali andrà a caccia del decimo gol in campionato. Chi sa cosa vuol dire giocare i play-off, invece, è Igor Coronado.

Il brasiliano porta con sè l'esperienza con la maglia del Trapani, quando i granata di Cosmi sfiorarono una storica promozione. La finale contro il Pescara, però, si rivelò particolarmente amara e fu l'inizio del declino dei granata. Coronado vuole riprendersi quella Serie A sfuggita con il Trapani, un sogno da coronare per poi spiccare il volo.