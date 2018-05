PALERMO - Il Palermo da domani tornerà in campo per iniziare la marcia d'avvicinamento ai play-off, ma già ora c'è un chiaro obiettivo per i rosanero: recuperare gli infortunati. I nove giorni di tempo a disposizione da qui all'andata della semifinale (i rosa giocheranno il 30 maggio o a Venezia o a Perugia) serviranno allo staff tecnico e medico rosanero per fare tutte le valutazioni del caso in merito allo stato di salute dei giocatori fermi ai box. Stellone è stato chiaro: ai play-off serviranno tutti i giocatori a disposizione. Un chiaro messaggio che è stato recepito da tempo per provare i recuperi di diverse pedine fondamentali.L'ultimo in ordine di tempo ad entrare in infermeria è stato Ivaylo Chochev. Dopo il gol capolavoro contro la Salernitana il bulgaro è uscito in barella per il quarantacinquesimo infortunio stagionale della rosa del Palermo. Numeri importanti e che andranno analizzati, ma non in questo momento. Chochev ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, un problema che sembra facilmente risolvibile nei prossimi giorni. L'obiettivo è quantomeno di averlo a disposizione per la gara di ritorno al Barbera.Al pari di Chochev bisognerà valutare Coronado e Nestorovski. Nell'ultimo periodo le due pedine cardine dell'attacco rosanero hanno avuto non pochi acciacchi fisici, ma la settimana abbondante a disposizione servirà per ristabilirli e renderli arruolabili, anche a partita in corsa. Dopo sono altri quattro i giocatori fermi ai box: Accardi, Posavec, Struna e Rolando. Anche loro saranno da valutare per uno sprint che ha bisogno di tutto il gruppo.