PALERMO - Compattarsi e ripartire con un chiaro obiettivo: la promozione in Serie A. Chiusa la stagione regolare per il Palermo è arrivato il momento di catapultarsi nei play-off, l'unica via rimasta per tornare nella massima serie.Il cammino dei rosanero inizierà dalle semifinali grazie al quarto posto in classifica conservato con la vittoria di Salerno. Dieci giorni di tempo, quindi, per la squadra di Roberto Stellone per ricaricare le batterie e, soprattutto, vedere quale sarà l'avversaria nel doppio confronto. Il Palermo attenderà la vincente di Venezia-Perugia, gara preliminare che si disputerà domenica prossima in Veneto. Nella regular season i lagunari sono usciti imbattuti nel doppio scontro: all'andata al Penzo vittoria per 1-0 con gol di Garofalo, al ritorno pari per 1-1 con le reti di Modolo e Buonaiuto. In ogni caso il Palermo affronterà una squadra con la quale ha perso nel corso del campionato.L'altra sfida preliminare vedrà di fronte Bari e Cittadella che si disputerà al San Nicola dove, durante il campionato, i galletti hanno battuto i veneti per 4-2 con la doppietta di Basha e le reti di Improta e Galano. Chi vincerà approderà in semifinale contro il Frosinone. Ai ciociari, così come al Palermo, basteranno due pari per approdare in finale: i precedenti in stagioni sono favorevoli contro il Cittadella (doppia vittoria per 2-1, sia all'andata che al ritorno) ed alla pari con il Bari (vittoria per 3-2 allo Stirpe, ko 1-0 al San Nicola).I play-off sono una vera e propria lotteria e ad oggi sembra difficile dare una favorita: il Frosinone, squadra con il miglior piazzamento, è quella con l'umore peggiore dopo il suicidio di venerdì sera. Il Palermo, invece, è quella con il peggiore stato di forma visti i tanti infortuni. Possibile sorpresa? Venezia e Bari in primis.Di seguito il programma completo dei playoff.PRIMO TURNO PRELIMINARE (IN GARA UNICA)Bari - Cittadella Sabato 26 Maggio, ore 18.00Venezia - Perugia Domenica 27 Maggio, ore 20.30SEMIFINALI - ANDATABari/Cittadella - Frosinone Martedì 29 Maggio, ore 20.30Venezia/Perugia - Palermo Mercoledì 30 Maggio, ore 20.30SEMIFINALI - RITORNOFrosinone - Bari/Cittadella Sabato 2 Giugno, ore 20.30Palermo - Venezia/Perugia Domenica 3 Giugno, ore 20.30FINALE: Andata Giovedì 7 Giugno ore 20.30 / Domenica 10 Giugno ore 20.30