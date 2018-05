Mastica amaro il patron del Palermo Maurizio Zamparini il giorno dopo la vittoria contro la Salernitana. Bastavano due punti in più ai rosanero per approdare direttamente in Serie A, ma adesso dovrà passare dalla girandola dei playoff.ma resta l'amarezza di un campionato buttato al vento. Se pensiamo che i due punti buttati contro il Cesena o contro il Bari ci avrebbero fatto andare in Serie A mi lascia con tanto amaro in bocca"."La partita di ieri ci conforta dal punto di vista del gioco, la squadra si sta ritrovando. Dobbiamo ritrovarci in questi dieci giorni di preparazione, ormai Stellone conosce bene la squadra. Sono molto fiducioso di raggiungere la Serie A. Bisognerà ritrovare il Palermo, la squadra più forte, per vincere i play-off".