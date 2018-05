, molto più breve di quello appena conclusosi con il quarto posto finale del Palermo e la promozione diretta in seria A del Parma che ha beffato nelle ultime curve proprio i rosanero ma sopratutto il Frosinone, ma non per questo meno intenso a livello emotivo e povero d'emozioni da regalare. I rosanero ripartiranno dalle semifinali dei play off che permettono di accedere alle ultime due gare per l'ultimo posto disponibile per una serie A che, dopo essere sfuggita nella regular season, al gruppo guidato da Roberto Stellone adesso non resta che conquistare sul campo degli spareggi contro avversarie che non faranno alcuno sconto e proveranno ad approfittare di ogni distrazione e debolezza dei siciliani.maggio a Venezia o a Perugia, contro Pippo Inzaghi o Alessandro Nesta, due campioni del mondo che si confronteranno nella sfida secca di tre giorni prima e che già per questo motivo potrà rappresentare un vantaggio per i rosanero di Stellone che invece si presenteranno molto più freschi alla sfida d'andata delle semifinali e sopratutto con l'arma in più della miglior posizione guadagnata in classifica rispetto alla vincitrice del primo incrocio. In caso di pareggio dopo 180' infatti sarebbe comunque il Palermo ad accedere alla finale anche se La Gumina e compagni non hanno intenzione di fare calcoli del genere e proveranno a vincere la sfida manifestando la propria forza nei due impegni., dato che i play off sono si la somma dei risultati raggiunti durante la stagione ma rappresenteranno comunque valori diversi con energie che possono dimezzarsi o raddoppiare a seconda dell'entusiasmo mettendo in secondo piano la tattica ed il tasso tecnico individuale, ai rosanero restano tantissimi rimpianti, alla luce dei risultati maturati ieri sera, per un secondo posto che poteva essere tranquillamente raggiunto anche soltanto con la vittoria contro il Cesena della settimana scorsa, in cui il rigore fallito di Coronado si è dunque rivelato decisivo, o magari in una delle sfide sempre in casa pareggiate con Pescara, Cremonese e Bari.i siciliani avrebbero infatti meritato un finale diverso da questo campionato che adesso li vede attendere o il Venezia di Pippo Inzaghi o il Perugia di Sandro Nesta, due campioni del mondo che dalla panchina proveranno a conquistarsi una serie A che da giocatori li ha visti da sempre grandissimi protagonisti. Nell'altra semifinale invece ci sarà il Frosinone, grande sconfitta di quest'ultima giornata col pari beffa da parte del Foggia nel finale di un match ormai in tasca per i ciociari che avrebbe significato serie A, con la vincente della sfida fra Bari e Cittadella, altre due mine vaganti che potrebbero anche fare uno scherzetto alla squadra di Moreno Longo. Per il Palermo inizia da oggi dunque un nuovo campionato in cui non servirà solo la miglior condizione fisica ma le migliori motivazioni e tenuta mentale, fondamentale nel finale di un'annata lunga e faticosa.