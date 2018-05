PALERMO (4-3-2-1): Pomini; Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Chochev; Trajkovski, Moreo; La Gumina.

per sperare fino all'ultimo in un passo falso degli avversari Frosinone e Parma e quantomeno difendere il quarto posto in classifica, che permette di giocare i play off partendo dalla semifinale, dall'assalto del Venezia di Pippo Inzaghi. Roberto Stellone ci crede ancora nonostante il pari della settimana scorsa contro il Cesena che ha difatti complicato maledettamente la possibilità di giocarsi il secondo posto che rappresenta la promozione diretta. Adesso i rosanero devono vincere la sfida di questa sera contro la Salernitana di Colantuono (diretta LiveSiciliaSport dalle 20.10) e allo stesso tempo sperare che il Frosinone perde contro il Foggia al 'Partenio' di Avellino e che il Parma non vinca invece contro lo Spezia. Impresa improbabile anche se il calcio negli anni ha sempre abituato ai colpi di scena finali.Stellone si trova in piena emergenza dopo il forfait in settimana anche di Nestorovski, Rolando e sopratutto Coronado che costringe il tecnico romano a modificare l'asseto tattico della sua squadra che passa dal 4-4-2 col Cesena al 4-3-1-2 con Trajkovski che prende il posto del brasiliano dietro le punte che saranno ancora una volta Moreo e La Gumina. In difesa la coppia di centrali sarà composta da Rajkovic e Dawidowicz con Rispoli ed Aleesami sulle fasce. A centrocampo Murawski, Jajalo e Gnahorè in ballottaggio con Chochev.Colantuono ci tiene a far bella figura nonostante la promozione già raggiunta e schiera un 3-4-2 con il tridente composto da Rossi, Bocalon e Sprocati. Più complicato vedere Rosina, ex compagno di Stellone ai tempi del Torino, dall'inizio. In difesa Monaco con Tuia e Mantovani mentre a centrocampo Casasola e Di Roberto giocheranno da esterni con Akpro e Odjer ha creare la cerniera centrale.Radunovic; Tuia, Monaco, Mantovani; Casasola, Akpa Akpro, Odjer, Di Roberto; Rossi, Bocalon, Sprocati.Niccolò Baroni di Firenze.