Andrea Rispoli mastica un po' amaro dopo il successo contro la Salernitana visto che, al netto di quanto accaduto negli altri campi, il secondo posto è sfumato veramente di un soffio.- esordisce Rispoli in mixed zone - purtroppo le altre sono andate così ed il Parma è andato in A. Complimenti a loro, noi dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti consapevoli di potercela giocare alla grande. Cercheremo di fare del nostro meglio. A prescindere da chi incontreremo sarà dura, i playoff sono duri"."Abbiamo buttato via tanti punti, è stato un rammarico perché dovevamo portare quei punti a casa. E' un peccato, ora però non pensiamo al passato. Siamo una squadra che può giocarsela alla grande, poi vincerà chi è più bravo e fortunato".