PALERMO: 22 Pomini: 3 Rispoli (cap.), 28 Dawidowicz, 5 Rajkovic, 19 Aleesami; 35 Murawski, 8 Jajalo, 18 Chochev; 7 Trajkovski; 20 La Gumina, 9 Moreo. A disp: 1 Maniero, 31 Guddo, 4 Accardi, 10 Coronado, 13 Gnahoré, 16 Balogh, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 24 Szyminski, 32 Ingegneri. All: Roberto Stellone.

ARBITRO: Niccolò Baroni (Firenze).

34' La Gumina non impatta un bel cross di Aleesami.29' Moreo di testa impegna Radunovic che mette palla in corner.24' Trajkovski crossa per Moreo che non trova l'impatto con la sfera.22' Ripartenza di Moreo che lancia Rispoli che stavolta in corsa non tiene la palla bassa e calcia altissimo.14' Buona occasione per Moreo pescato stavolta in fuorigioco.7' Gol annullato a Rispoli ingiustamente, il terzino recupera una respinta di Radunovic su tiro di Jajalo ed in posizione regolare batte il portiere campano. Il guardialinee annulla però segnalando un fuorigioco inesistente.6' Conclusione di Trajkovski, forte ma centrale.4' Occasione per Dawidowicz che si ritrova la palla buona per battere Radunovic ma viene anticipato da un difensore che gli soffia il pallone.3' Punizione da posizione interessante per i rosanero su fallo di mano di Casasola.Batte la Salernitana il calcio d'inizio,Squadre fra poco in campo.Stellone sceglie Chochev a centrocampo con Jajalo e Murawski. In attacco Trajkovski dietro la coppia La Gumina-Moreo.22 Radunovic; 15 Casasola, 21 Schiavi (cap.), 5 Mantovani, 34 Popescu; 18 Akpa Akpro, 27 Ricci; 19 Palombi, 10 Rosina, 6 Gaeta; 30 Rossi. A disp: 12 Ilidias, 3 Vitale, 7 Signorelli, 16 Tuia, 17 Minala, 20 Orlando, 24 Bocalon, 25 Di Roberto, 28 Sprocati, 31 Monaco, 35 Novella, 36 De Sarlo. All: Stefano Colantuono.Rajkovic 22', Rossi 33'.