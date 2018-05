Nessun intervento degno di nota. La Salernitana si vede pochissimo in avanti.Gli viene annullato un gol regolare nei primi minuti poi non infierisce più di tanto contro un avversario modesto.Gara attenta e senza sbavature. Il polacco potrebbe saltare i play off per la convocazione con la sua nazionale.Non sbaglia nulla e giganteggia sugli avversari.Buona gara del norvegese che oltre a coprire bene mette anche dei buoni cross in area.Lotta su ogni pallone. Il suo apporto sarà fondamentale nelle gare dei play off.Essenziale nella manovra e pericoloso nelle conclusioni da fuori.Un gran gol che sblocca il match ed un infortunio alla caviglia che preoccupa.Parte bene, trova un palo e in generale gioca una buona gara nonostante i tanti spazi che gli concede l'avversario.Una gara in ombra, poi il lampo con il nono gol in stagione.Tanto lavoro e corsa per l'ex Venezia.Entra e trova subito un assist per La Gumina.