PALERMO - Una stella che si è spenta e che ha bisogno di riaccendersi. Nelle ultime settimane si è visto il calo di condizione di Igor Coronado. Un momento negativo per il fantasista del Palermo, suggellato con l'errore dal dischetto nella sfida contro il Cesena. Lì si è visto un giocatore a pezzi che, francamente, ha smesso di giocare la partita. Sicuramente Coronado nelle ultime settimane è stato penalizzato dal nuovo sistema di gioco. Il 4-4-2 è un modulo dove non c'è spazio per lui e, come esterno di centrocampo, ha dimostrato di essere totalmente fuori ruolo.Adesso il Palermo ha bisogno del vero Coronado, non solo per la partita contro la Salernitana, ma soprattutto per i play-off. Quando ci saranno le partite decisive il brasiliano dovrà accendersi nuovamente, anche perché vorrà prendersi quella Serie A che perse contro il Trapani nella finale play-off contro il Pescara. Coronado sa cosa vuol dire giocare queste partite da dentro o fuori, motivo per cui la sua "esperienza" tra i cadetti potrebbe fare la differenza.Inoltre, da qui alla fine della stagione, c'è un obiettivo che può raggiungere: la doppia cifra. Attualmente Coronado è fermo a nove reti, ne basta una per fare cifra tonda. Un gol che potrebbe avere una esultanza ed una dedica speciale...