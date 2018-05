degli Internazionali BNL d'Italia, in corso di svolgimento presso i campi del Foro Italico di Roma. Il tennista palermitano, entrato in tabellone grazie alla wild card rimasta 'scoperta' dopo il forfait dato dal connazionale Paolo Lorenzi, ha sconfitto al suo debutto nella Capitale l'uruguaiano Pablo Cuevas, in una partita molto equilibrata e risolta in tre set, quando sembrava che solo il tie-break potesse decidere tutto. Alla fine, invece, l'allievo del circolo Tc2 del quartiere San Lorenzo ha dato lo strappo decisivo ed è riuscito a portare a casa l'incontro, rimontando dopo un primo set a dir poco deficitario in cui sembrava che potessero esserci per lui poche chances di ottenere la vittoria. Al secondo turno del torneo capitolino - uno dei più prestigiosi del calendario dopo gli eventi del Grand Slam - Cecchinato affronterà il belga David Goffin, testa di serie numero 9 e vincente senza affanni della sfida contro l'argentino Leonardo Mayer.che ha avuto molte difficoltà a trovare il ritmo. Molto bravo è stato in questo senso Cuevas, il quale ha approfittato proprio dei problemi del palermitano ed è riuscito a strappargli i primi due turni di battuta, nel primo e nel terzo game, portandosi nel giro di pochi minuti già sul 4-0. Primo set praticamente andato per il tennista azzurro, il quale ha provato a ricomporsi ma con la mente già rivolta al secondo set. Una chance per riaprire i giochi Cecchinato se l'è costruita nel sesto game, quando ha ottenuto le prime palle break, senza però sfruttarle. L'uruguaiano, esperto e abile nel gioco da fondo, non tremava e chiudeva il primo parziale sul 6-2. Grande equilibrio, invece, in un secondo set in cui Marco prova a salire di tono sia con le percentuali al servizio che con i colpi da fondo, mentre Cuevas riusciva a difendersi. Tuttavia, il dodicesimo game di un parziale molto combattuto e tirato, si rivelava quello decisivo: il sudamericano sprecava tre chances per andare al tie-break, Cecchinato lo trafiggeva e andava sul 7-5.in cui entrava definitivamente in partita anche il pubblico, che in buona quantità per sostenere il proprio connazionale, salito alla ribalta dopo il trionfo di Budapest. Cecchinato difendeva un paio di difficili turni di battuta in avvio, salvando anche una palla break ad un Cuevas che provava a spingere per mettere la partita dalla propria parte. Il palermitano, invece, raccoglieva le energie e provava a salire anche nei turni in cui si trovava a rispondere, per poi sfoderare il suo game migliore all'improvviso. Il decimo game è quello in cui l'azzurro sale definitivamente e in cui l'uruguaiano si ritrova a subire l'iniziativa del suo avversario: un punto dopo l'altro, la prima palla break del set nonchè il primo match point, e poi il trionfo a braccia alzate. Così, Marco Cecchinato si sblocca anche nel torneo principe della sua superficie preferita, la terra rossa.