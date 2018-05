MURAWSKI 6 Nulla da eccepire al polacco che fa il suo sporco lavoro. Non gli si chiede certo di segnare o illuminare.

JAJALO 6 Il bosniaco nel primo tempo non sbaglia un passaggio e fa valere la sua forza fisica. Nella ripresa cala drasticamente calciando qualche pallone con troppa sufficienza, Stellone lo richiama in panchina.

TRAJKOVSKI 6 Un tiro e qualche buon pallone giocato.

POMINI 6 Per nulla impegnato se non su un tiro di Fedele.RISPOLI 6 Incontenibile nei primi 45', è l'ultimo ad arrendersi con la squadra completamente sfiduciata. Sfortunato nel deviare un tiro a colpo sicuro di La Gumina.DAWIDOWICZ 5 Benino in apertura poi subentra la paura di sbagliare e puntualmente accade.RAJKOVIC 6 Un gigante, rispetto al compagno di reparto fa valere la sua maggior esperienza.ALEESAMI 5,5 Un fantasma sulla fascia. Nessun cross interessante ed una sola conclusione, sballata per giunta.ROLANDO 6 Primo tempo incontenibile per l'esterno che crossa un'infinità di palloni duettando benissimo con Rispoli. Nella ripresa perde grinta ed affiatamento.CORONADO 5,5 Pesa sulla sua prestazione, e probabilmente sulla sua stagione, il rigore fallito nel primo tempo con la squadra che dopo il rigore fallito smarrisce le sicurezze della prima parte. Prova a farsi perdonare ma perde brillantezza.MOREO 5,5 Tanto lavoro per liberare La Gumina al tiro ma il Cesena lo aspetta e gli chiude tutte le porte.LA GUMINA 6 Giornata difficile per il palermitano che ha l'occasione per sbloccarla se Rispoli non fosse proprio sulla traiettoria del suo tiro.CHOCHEV S.VNESTOROVSKI S.V