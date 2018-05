In quella che sarà l'ultima apparizione, almeno in campionato a meno di play off, davanti al suo pubblico il Palermo di Roberto Stellone è chiamato dopo il successo contro la Ternana a non steccare con il Cesena di Castori nel penultimo appuntamento della stagione decisivo per continuare a sperare in una promozione diretta fino agli ultimi 90'. L'ostacolo da superare non è per nulla semplice visto che i romagnoli sono reduci dal successo inatteso contro il Parma e che fra le loro vittime illustri possono annoverare anche il Frosinone. Proprio le due dirette concorrenti dei rosanero all'ultimo posto disponibile per la serie A senza passare dai play off che Stellone vorrebbe evitare per regalarsi una promozione in poche giornate sulla panchina siciliana.Per raggiungere l'obietttivo il tecnico romano cambia pochissimo al suo scacchiere iniziale. Sarà dunque ancora 4-4-2 con Pomini in porta e la difesa composta dalla coppia di centrali Rajkovic-Dawidowicz con Rispoli ed Aleesami a fungere da terzini. A centrocampo la novità sarà il ritorno di Jajalo in cabina di regia con Chochev al suo fianco e Murawski che torna almeno inizialmente in panchina. Sugli esterni giocheranno Rolando e Coronado mentre in attacco tocca ancora alla coppia La Gumina-Moreo.I bianconeri, gasati dalla vittoria col Parma, arrivano in Sicilia liberi da assilli di classifica vista la salvezza raggiunta in anticipo giocheranno con un modulo a specchio con l'ex Fulignati fra i pali dietro alla difesa composta da Perticone, Suagher, Scognamiglio e Donkor. A centrocampo Fedele e Vita esterni con Cascione e Schiavone coppia di mediani. In avanti l'altro ex Laribi alle spalle della punta Moncini.Pomini; Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Jajalo, Chochev, Coronado; Moreo, La Gumina. All.: Stellone.Fulignati; Perticone, Suagher, Scognamiglio, Donkor; Fedele, Schiavone, Cascione, Vita; Laribi; Moncini. All.: Castori.Ivano Pezzuto di Lecce.