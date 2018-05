A disp: 1 Maniero, 2 Bellusci, 4 Accardi, 7 Trajkovski, 13 Gnahoré, 16 Balogh, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 24 Szyminski, 30 Nestorovski, 32 Ingegneri.

All: Roberto Stellone.

CESENA: 33 Fulignati; 18 Donkor, 13 Suagher, 29 Scognamiglio, 7 Fazzi; 4 Cascione (cap.), 8 Schiavone, 17 Fedele; 5 Laribi; 24 Vita, 11 Moncini.

A disp: 1 Agliardi, 22 Melgrati, 6 Eguelfi, 10 Cacia, 14 Dalmonte, 16 Esposito, 23 Ndiaye, 30 Jallow, 32 Emmanuello.

All: Fabrizio Castori.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce).

Si riparte.Nessun cambio nelle due squadre che sono rientrate in campo in anticipo rispetto a tutti gli altri campi.30' Altro contatto sospetto nell'area del Cesena con Jajalo che viene stavolta trattenuto platealmente, sugli sviluppi Rispoli calcia addosso a Fulignati.29' Corner di Coronado spizzato da Dawidowicz che prolunga al centro dell'area dove Rispoli viene spinto ma l'arbitro non fischia nulla.26' Grandissima occasione per La Gumina che si ritrova il pallone buono per superare Fulignati ma a respingere la conclusione a colpo sicuro è il compagno Rispoli che si trova sulla traiettoria.22' Ancora Rolando crossa stavolta per Aleesami che trova il pallone ma appoggia fuori.20' Fallo in attacco di Moreo dopo una buona iniziativa di Rolando che aveva messo in mezzo per La Gumina.15' Controllo orientato di Coronado col tacco che costringe Donkor al fallo. Punizione dalla sinistra per i rosanero con Moreo che prova a spizzare in porta senza fortuna.11' Moreo recupera un pallone perso per Rolando che crossa rasoterra in mezzo per La Gumina che impatta di prima intenzion però non trovando la porta.9' Cross interessante di Jajalo per la testa di La Gumina che trattenuto non riesce ad impattare.4' Buona partenza dei rosa che provano subito ad affacciarsi dalle parti dell'area bianconera.Batte il Palermo,Squadre in campo.Stellone sceglie Murawski al fianco di Jajalo a centrocampo e non Chochev che si accomoda in panchina.'Barbera' pieno per l'occasione dell'ultima gara in campionato dei rosanero di Stellone. Nello specifico curve piene in ogni ordine di posto.: 22 Pomini; 3 Rispoli (cap.), 28 Dawidowicz, 5 Rajkovic, 19 Aleesami; 14 Rolando, 8 Jajalo, 35 Murawski, 10 Coronado; 20 La Gumina, 9 Moreo.