“Bisogna dare un percorso giusto a questi ragazzi per mettersi in vetrina e la possibilità di sbagliare - prosegue Valoti - La cosa che fa piacere è che i ragazzi che ho avuto modo di conoscere hanno una formazione straordinaria alle spalle. Questo mi da gioia ben oltre il valore tecnico, moralmente sono a posto. Contrariamente a quanto si dice in giro, Palermo e provincia possono offrire giocatori interessanti sui quali lavorare".

, progetto del giornalista di Sky Sport Paolo Ghisoni giunto all'ottavo anno. Tappa quasi obbligata a Palermo, reduce da una grandissima annata con i suoi giovani vista la promozione della Primavera di Giuseppe Scurto dal campionato Primavera 2 al campionato Primavera 1. “Rinnovo i complimenti alla Primavera che ha fatto un campionato straordinario - esordisce il direttore sportivo del Palermo Aladino Valoti, presente per l'occasione - adesso sono nell’élite e dovranno fare una stagione di grande livello in un campionato bello e vero. Penso che è abbastanza collegato quello che il Palermo sta facendo coi giovani insieme alla valorizzazione”."Siamo a condividere questo progetto, per quanto riguarda il Palermo Calcio fa solo piacere – ammette – Questo serve a dare risalto ai giovani italiani, ma soprattutto quelli del nostro settore giovanile. Questa è una missione che abbiamo fatto nostra, Palermo è un territorio fertile e bisogna proseguire nella formazione dei ragazzi e dei tecnici. Pensiamo che questa sia la strada giusta. La visibilità ai giovani è una cosa di cui si parla tanto, ma non c’è un progetto per valorizzarli“.“Sicuramente dietro questi ragazzi c’è una formazione quotidiana e minuziosa con un lavoro di staff disarmante. Vincere non è facile, farlo con i giovani mi ha dato una sensazione unica, credo che a parte l’aspetto tecnico-tattico sia importante formazione umana perché prima di essere giocatore bisogna essere uomini. Volevo rifare i complimenti ai ragazzi della Primavera che mi hanno dato un’emozione unica”.