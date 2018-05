PALERMO - La formula del centrocampo. Il Palermo si prepara alla sfida contro il Cesena e uno dei dubbi per quanto riguarda l'undici titolare probabilmente sarà in mezzo al campo. Quasi certamente è scontato il ritorno dal primo minuto di Mato Jajalo. Escluso eccellente per via delle problematiche fisiche, il bosniaco riprenderà il suo posto e sarà un esame importante visto che si ritroverà con un nuovo modulo come il 4-4-2 e qualche compito in più.

Per Jajalo sicuramente la stagione in corso si sta rivelando la migliore in rosanero ed il suo recupero è fondamentale per il Palermo. Il centrocampista è rientrato in gruppo da qualche giorno (si era già rivisto contro la Ternana), un po' come Michel Morganella che a breve potrebbe essere buttato nella mischia da Stellone per far rifiatare qualcuno.

Dicevano, però, il centrocampo. Entrerà Jajalo e, giocoforza, uno uscirà. Chi tra Murawski e Chochev? Probabile il primo visto che in questo modo si creerebbe il perfetto equilibrio tra giocatori offensivi e difensivi in mezzo al campo. Una formula perfetta per il 4-4-2 di Stellone.