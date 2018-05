PALERMO - Un gol e due assist. La partita contro la Ternana è stata senza dubbio la migliore in questa stagione di Gabriele Rolando, un match che ha riacceso i riflettori su un giocatore caduto un po' nel dimenticatoio nelle scorse settimane e rispolverato da Stellone nel suo 4-4-2. D'altronde Rolando nasce come esterno alto di centrocampo e la posizione trovata in campo dal tecnico del Palermo è l'ideale per il giovane classe 1995: può spingere tanto, con minori compiti in fase di ripiegamento.Al di là della tattica, Rolando è senza dubbio un giocatore che nelle prossime due partite può fare la differenza al pari di Nino La Gumina. Quello contro la Ternana è stato il primo gol della stagione, il secondo messo a segno in Serie B dopo quello realizzato ormai due anni fa quando vestiva la maglia del Latina. Una buona prestazione, condita anche da due assist fondamentali per La Gumina: insomma, in questo momento il Palermo non può fare a meno del giocatore di proprietà della Sampdoria.E proprio qui si apre un altro tema, quello relativo al futuro di Rolando. Il giocatore è arrivato la scorsa estate dal club blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Visto il rendimento, il Palermo starebbe pensando di riscattarlo al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Mediagol, i rosa avrebbero avviato le trattative con la Sampdoria, soprattutto per richiedere un pagamento dilazionato in tre anni del cartellino. I liguri non godono di un controriscatto, motivo per cui tutto è nelle mani del Palermo che però potrebbe scegliere definitivamente solo a fine stagione, nel caso di una Serie A conquistata.