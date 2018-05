, e che arriva in un momento del campionato in cui è evidente la differenza di obiettivi e di aspettative a tre gare dalla fine. Rino Foschi torna a Palermo per affrontare la formazione rosanero, in qualità di direttore sportivo del Cesena che alla compagine siciliana ha fatto un doppio e pesantissimo favore, fermando nelle ultime due gare interne al "Manuzzi" prima il Frosinone e poi il Parma, ovvero le due principali minacce degli uomini guidati da Roberto Stellone verso la promozione in serie A. Foschi che per portare nella massima serie il Palermo costruì quindici anni fa una formazione spettacolare, assegnata al vulcanico Silvio Baldini e ulteriormente plasmata nel mercato invernale per poi essere affidata a Francesco Guidolin. Il rapporto tra il dirigente romagnolo e il suo patron Maurizio Zamparini durò per sei anni, fino al termine della stagione 2007/2008, quando anche alcune vicissitudini per nulla legate al calcio giocato indussero Foschi ad andare via dalla Sicilia., il quale sposò in primis la causa del Genoa di un altro patron piuttosto focoso come Preziosi. Tuttavia in quel caso il rapporto durò davvero poco, visto che al termine della sessione di mercato - la prima e unica per il direttore sportivo nella città della Lanterna - Rino se ne andò risolvendo il contratto, attendendo però pochi mesi prima di trovare un'altra squadra. Così venne la volta del Torino di Urbano Cairo, che all'inizio del 2009 provò ad affidargli l'inizio di un progetto durato ancora una volta poco. Dopo l'addio alla Mole venne un'esperienza non molto entusiasmante in cadetteria con il Padova, una breve riapparizione al Genoa e un paio di stagioni a Cesena, prima del ritorno a Palermo. Un ritorno particolarmente atteso ed emozionante, ma arrivato però all'inizio del periodo di declino del club. Foschi era riuscito a convincere a vestire il rosanero gente come Borriello, Cigarini ed El Kaddouri, tutti respinti da Zamparini per questioni economiche e di 'influenze slave'. Da qui l'addio, doloroso ma inevitabile, durante la prima fase del ritiro estivo., la sfida contro il Palermo sembra rappresentare un appuntamento importante per la sua stagione, visto il forte legame con la piazza che non ha mai smesso di rimpiangerlo. Specialmente negli ultimi tempi in cui per i direttori sportivi le porte del club di viale del Fante sono state girevoli quasi quanto per gli allenatori. Non sono mancate, proprio in merito al legame affettivo tra Palermo, il Palermo e Foschi, alcune polemiche. La più aspra l'ha innescata proprio l'ultimo avversario dei bianconeri romagnoli, ovvero il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano (tra l'altro anche ex rosa). "C’è chi ha fatto delle dichiarazioni, sottolineando che ha vinto contro Frosinone e Parma. Adesso voglio vedere col Palermo... Il comportamento di Foschi? è una cosa sistematica, l’ho detto anche a Lugaresi. In Lega mi lamenterò. Io ieri non dovevo stare in campo, però non me la sono sentita di essere sbeffeggiato da alcuni. Mi faccio sentire, quando e se serve".contro l'altrettanto suo Palermo. L'unica cosa certa è che difficilmente un dirigente dalla rettitudine morale e dalla passione di Rino Foschi possa fare una richiesta simile. Anche perchè le vittorie contro Frosinone e Parma, oltre a suscitare scalpore per l'impegno messo in campo dai bianconeri al cospetto di due tra le primissime forze della cadetteria, dimostrando anche un certo tasso di forma della formazione di mister Castori. Dunque saranno novanta minuti da vivere fino in fondo, e siamo certi che Rino Foschi se li godrà.