PALERMO - L'anno d'oro per la fioritura del suo talento. Nino La Gumina sta vivendo la migliore stagione da professionista e lo sta facendo con i colori che più ama, quelli del Palermo. Quattro gol nelle ultime quattro partite, otto reti in totale in campionato: per La Gumina la Primavera ha portato una ventata di freschezza, quella necessaria al Palermo per tornare in corsa per il secondo posto che adesso dista appena un punto. Un rendimento tutt'altro che casuale per il giovane attaccante palermitano che per tanto tempo, in silenzio, ha aspettato il suo turno: nel girone d'andata appena undici presenze (molti dei quali spezzoni di partita), con una sola rete messa a segno contro il Parma.

Poi nel girone di ritorno la tanta attesa esplosione, arriva da una parte per la fiducia datagli da Tedino e dall'altro per l'infortunio di Nestorovski. Il ko del bomber macedone, infatti, ha aperto le porte a La Gumina per un posto fisso nell'undici titolare e con questa svolta si è visto il miglior Nino della stagione. Con otto reti all'attivo, il traguardo della doppia cifra sembra tutt'altro che impossibile per l'attaccante palermitano. L'ultimo figlio della città a segnare 10 reti con la maglia del Palermo è stato Tanino Vasari, stagione 1995-1996, unico dell'era post fallimento del 1987.Per La Gumina uno stimolo in più per entrare ancor di più nelle grazia dei tifosi che lo hanno già investito come pupillo della squadra. Giammarva ha anche parlato della fascia di capitano sul suo braccio, ma sembra ancora precoce parlare di ciò per un ragazzo di ventidue anni. Intanto Nino pare abbia trovato in Moreo la spalla ideale in attacco. Chissà che nelle prossime due partite i due non possano diventare l'attacco titolare del Palermo che tenterà l'assalto al secondo posto che vale la Serie A.