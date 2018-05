e le speranze di promozione ancora immacolate, se non aumentate. Il Palermo esce senza alcun dubbio fortificato dall'ultimo weekend di gara: mancano ancora due giornate alla fine ed i rosanero sono riusciti a sorpassare nuovamente il Parma, visto lo straordinario assist arrivato da Cesena con il successo dei bianconeri sui ducali. E proprio la squadra "dell'amico Rino Foschi" (come l'ha definita Zamparini che poi a fine partita si è detto contento del risultato, ndr) sarà il prossimo avversario del Palermo. Un calendario che sulla carta adesso gioca a favore della squadra di Stellone, impegnati in un testa a testa con il Frosinone.e con due partite non proprio impossibili: prima la trasferta in casa della Virtus Entella, poi l'impegno casalingo con il Foggia. Un po' lo stesso vale per il Palermo, prima impegnato in casa contro il Cesena e poi impegnato nella trasferta contro la Salernitana. Da una lotta a tre adesso si può parlare solo di un duello? No, perché il Parma resta a due punti dal secondo posto, nonostante nel prossimo turno debba affrontare la difficile sfida contro il Bari. Il Palermo, però, è tornato in una posizione favorevole visto che basta rosicchiare un punto al Frosinone, considerando anche il vantaggio negli scontri diretti., a maggior ragione dopo la vittoria contro la Ternana. Un successo rotondo, però, avrebbe dato maggiore autostima all'intero gruppo che nell'ultimo quarto d'ora ha staccato un po' troppo la spina, rivedendo i fantasmi della sfida contro il Bari. Proprio quel match, paradossalmente, a fine stagione potrebbe pesare tantissimo nella lotta verso la Serie A visti i due punti persi coi galletti; allo stesso tempo, il Frosinone è forte di quella vittoria in extremis a Brescia. Episodi che cambiano una stagione, quando ormai il traguardo è vicino. Il Palermo conta su un La Gumina in grande spolvero e su un effetto Barbera per riuscire in quella che si potrebbe trasformare in una impresa.