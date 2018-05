Maurizio Zamparini commenta così la vittoria di ieri in casa della Ternana, tre punti che consentono al Palermo di restare in scia a Frosinone e Parma (oggi impegnato contro il Cesena) nella lotta per la Promozione: "Era una partita importantissima per noi per restare in corsa per la promozione diretta - esordisce il patron al sito ufficiale del club - Gli ultimi quindici minuti mi hanno fatto impazzire dove la squadra si è disunita, penso sia un discorso che viene da lontano, dovuto ad una preparazione atletica sbagliata".Vediamo oggi la partita del Parma. Abbiamo un percorso buono, però, tutto dipende adesso dalle altre. In questo momento ci mancano molto i due punti persi contro il Bari, speriamo vada bene lo stesso"."Sono felice per La Gumina e Rolando. Nino sta confermando il suo valore di realizzatore, sono felice per lui, per la società e per la città di Palermo visto che si tratta di un palermitano. Lo stesso vale per Rolando, sono contento perché è stato tenuto in disparte e sta venendo fuori merito anche di Stellone. Ho visto una squadra tonica per 80 minuti"., una partita che richiederà massima attenzione come sottolinea il patron: "Il Cesena dell'amico Foschi è sempre una squadra scorbutica, ho fiducia in Stellone e secondo me farà tre punti sia con loro che contro la Salernitana". Commento finale di Zamparini sulla promozione della Primavera di Scurto nella massima serie del campionato di categoria: "Non l'ho seguita molto quest'anno, l'ho seguita meglio nelle ultime domeniche. Vanno a finire nella Primavera 1, un campionato molto importante per la città di Palermo".