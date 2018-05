a conferma di un girone di ritorno da grande bomber del campionato cadetto. Nino La Gumina adesso non vuole fermarsi più e Roberto Stellone non può che essere felice che l’attaccante palermitano abbia scelto proprio questo momento per scatenare tutto il suo potenziale offensivo. I due gol di Terni, unito a quello che per poco poteva segnare anche il successo contro il Bari all’esordio assoluto dell’ex Frosinone sulla panchina rosanero, rappresentano infatti per La Gumina la conferma di uno stato di grazia che non può che fare le fortune di un Palermo in piena corsa per raggiungere il secondo posto, attualmente occupato dal Frosinone che oggi potrebbe lasciare al Parma impegnato contro il Cesena, aiutando i suoi ad uscire dal momento di crisi rappresentato dai tanti pareggi e dal conseguente esonero di Bruno TedinoStellone ovviamente oltre alla conferma del suo attaccante in fase realizzativa, condita dalla buona affinità con Moreo, prende i tre punti che tanto aveva chiamato per dar il via a quel percorso virtuoso di tre vittorie consecutive che rappresenta l’unico modo per sperare fino all’ultima giornata nella serie A diretta. Se non sarà secondo posto fra due settimana nella trasferta contro la Salernitana il tecnico romano si è comunque già fatto un’idea di ciò su cui puntare per raggiungere l’obiettivo finale anche attraverso i play off. Un attacco assortito con La Gumina e Moreo, vista l’assenza di Nestorovski e l’utilizzo col contagocce di Trajkovski, può sicuramente essere il primo punto da cui ripartire con il Cesena la prossima settimana.non vorrà rivedere sicuramente contro i romagnoli c’è di sicuro il drastico calo di attenzione e grinta dei suoi dopo aver realizzato il gol del 3-0. Così come accaduto contro il Bari, quando mancavano circa dieci minuti alla fine del match con i siciliani avanti nel punteggio, infatti anche ieri a Terni i rosanero avevano considerato anzitempo chiuse le ostilità tirando i remi in barca lasciando campo libero agli avversari che, seppur modesti, sono andati in pochi minuti vicini all’impresa di recuperare tre reti vanificando gli sforzi di Coronado e compagni. Cali di tensione visti più volte durante tutta la stagione sotto la gestione Tedino e a cui il tecnico trevigiano non è riuscito a trovare una soluzione. Arduo compito che adesso spetta al nuovo allenatore che però ha a disposizione sempre meno gare.