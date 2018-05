non poteva essere più sofferto ma alla fine questi tre punti sono arrivati e Roberto Stellone può guardare con positività a questo finale con altri due match da vincere: "Una vittoria importantissima con ottanta minuti di buon livello giocando bene e creando tantissimo. Potevamo fare anche più gol, abbiamo sofferto i primi cinque minuti della gara perchè ci aspettavamo un 4-3-3. Poi ci siamo sistemati e abbiamo fatto una buona partita, all’ultimo avevamo diversi giocatori con i crampi e abbiamo avuto paura nei minuti finali ma non esiste di farci raggiungere dopo una gara del genere".ma quello che p successo negli ultimi dieci minuti non deve succedere, ma ci lavoreremo. Complimenti anche a Coronado ha dato tutto sé stesso e si è sacrificato molto anche non facendo una gara straordinaria. Siamo sulla buona strada”.