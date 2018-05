PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Murawski, Chochev, Coronado; La Gumina, Moreo. All: Stellone

per Roberto Stellone arriva la seconda chance, stavolta con quasi una settimana a disposizione di allenamenti per conoscere la sua nuova squadra rispetto all'unica seduta disponibile prima della sfida ai pugliesi, nel match di oggi pomeriggio alle 15 con la Ternana (diretta LiveSiciliaSport dalle 14.10) di De Canio. Un compito non complicatissimo quello di fare bottino pieno per il Palermo del nuovo allenatore, chiamato a sostituire Bruno Tedino, anche se da considerare c'è la trasferta già di per sè difficile contro un avversario in piena corsa salvezza e che nelle ultime cinque gare ha comunque fatto più punti dei rosanero.Stellone non si nasconde e già alla vigilia della sua seconda gara sulla panchina rosanero rivela gli interpreti del suo 4-4-2 al 'Liberati' di Terni. Davanti al portiere Pomini in difesa torna il polacco Dawidowicz dal 1' al posto dell'infortunato Struna in coppia con Rajkovic, Rispoli e Aleesami agiranno da terzini. A centrocampo mancherà ancora Jajalo che in settimana non si è allenato abbastanza per essere al massimo delle sue possibilità e dunque giocheranno Murawski e Chochev con Rolando e Coronado esterni con il brasiliano sempre pronto ad accentrarsi e dare una mano alla coppia d'attacco che sarà composta da La Gumina e da Moreo, scelto dall'inizio per dare una mano al collega palermitano.De Canio, reduce da due sconfitte consecutive con in particolare quella per 2-0 contro il Parma nell'ultimo turno, opporrà ai rosanero un 4-3-3 con l'ex Vitiello in difesa con Valjent, Signorini e Favalli mentre sulla mediana ancora esperienza con Defendi che comporrà il reparto con Paolucci e Signori. In avanti il tridente Carretta, Tremolada, Statella pronto a fare male alla difesa dei siciliani.Sala; Vitiello, Valjent, Signorini, Favalli; Defendi, Paolucci, Signori; Carretta, Tremolada, Statella. All: De CanioDaniele Minelli di Varese.