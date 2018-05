POMINI 5,5 Inoperoso fino al 79', dopo il palo in apertura colto da Piovaccari, poi non può nulla sulla bella conclusione in gol di Finotto mentre potrebbe fare qualcosa in più sul gol di Tremolada.RISPOLI 6,5 Contro la sua ex squadra il terzino di Stellone torna quello dei tempi migliori con scorribande in attacco e un attento lavoro in difesa.DAWIDOWICZ 6 Chiamato a sostituire Struna il polacco fa sentire il fisico e le sue lunghe leve e qualche volta perde la concentrazioneRAJKOVIC 6 Una certezza, ottimi anticipi e nessuna sofferenza contro un attacco poco consistente.ALEESAMI 6 Spinge con maggior voglia ma non trova quasi mai il cross giusto.ROLANDO 7 Gioca una partita generosa e di qualità. Trova il gol d'autore, il suo primo in B, a coronare una grande prestazione.MURAWSKI 6 Sostanza e tantissimi palloni recuperati, con Chochev compone una buona coppia a centrocampo.CHOCHEV 6,5CORONADO 6 Gioco lontano dalla porta ma riesce comunque ad incidere con un buon possesso palla, serve palloni d'oro per i compagni che non li sfruttano (vedasi Trajkovski).MOREO 6,5 Gara di sacrificio per l'attaccante ex Venezia che cerca anche il gol senza fortuna. La condizione non può che migliorare.LA GUMINA 7,5 E' il mattatore del match con la sua prima doppietta in campionato. Una firma importante per lanciare la corsa al secondo posto in questo finale infuocato.JAJALO s.vTRAJKOVSKI s.vGNAHORE' s.v