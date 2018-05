PALERMO - Una settimana di lavoro per preparare nel migliore dei modi la sfida con la Ternana. Roberto Stellone ha avuto qualche giorno per conoscere meglio il suo Palermo e per inculcare i suoi concetti in vista della trasferta di domani del Liberati: "Abbiamo valutato tanti aspetti, come quando c'è un cambio in panchina - esordisce il tecnico in conferenza stampa - Il rischio è di fare troppe cose, a livello mentale i risultati non ci hanno aiutato. Una vittoria col Bari ci avrebbe fatto affrontare le ultime tre partite con un'altra classifica, ma nulla ci dice che Parma e Frosinone vinceranno facile contro Cesena e Carpi. Buttiamo un occhio agli altri, ma guardiamo soprattutto a noi stessi. Abbiamo valutato le condizioni di alcuni, giocando di lunedì e poi di sabato è stata una settimana corta. Arriviamo a questa partita sicuramente con le idee più chiare".Un po' a sorpresa Stellone annuncia anche la formazione, un 4-4-2 con una novità in attacco e una a centrocampo: "Domani giocheranno Pomini, Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami, Rolando, Murawski, Chochev, Coronado, La Gumina, Moreo. Mettiamo un po' più di presenza in area, poi c'è Coronado libero di giocare quando abbiamo palla, ruota un po' la squadra e può diventare anche mezzala. Il modulo lascia il tempo che trova se poi non c'è lo spirito giusto, voglio rivedere la partita come col Bari. Jajalo si è allenato solo ieri, non possiamo correre il rischio di buttarlo in campo perché è un giocatore fondamentale in vista delle prossime partite. Se dovesse servire a partita in corsa deve essere al 100%. Szyminski l'ho recuperato, va in panchina"."Dobbiamo fare nove punti, ma pensando una partita alla volta - prosegue Stellone - L'abbiano nelle corde, c'è solo il dubbio fisico e un discorso di testa. A livello mentale, per esempio, il Venezia sta meglio di noi perché ha fatto tredici punti nelle ultime cinque partite. Non c'è l'entusiasmo che viene da una serie di risultati, ma basta una vittoria che cambia qualcosa a livello mentale. Da domani ce la metteremo tutta per non avere rimpianti e rimorsi. Sicuramente troveremo una Ternana agguerrita, dobbiamo essere pronti a fare una partita anche umile in certi momenti. I ragazzi li ho visti ben applicati".Stellone parla del momento di Rispoli e di cosa si aspetta da lui: "Voglio che un terzino parta sempre, motivo per cui la difesa diventa anche a tre. Dipende da quanto teniamo la palla in alto, se la teniamo tanto significa che Rispoli può salire e giochiamo a cinque. Dobbiamo crossare e tirare più degli altri, cercando di non essere scoperti nelle ripartenze. Dobbiamo pensare ad offendere, ma anche a difenderci. Servono gli inserimenti dei centrocampisti sui cross, serve presenza in area. Che non ci riesca un calcio champagne è normale perché in Serie B è difficile, ma ai giocatori non manca l'applicazione e la voglia".Il tecnico rosanero parla del suo avversario in panchina De Canio, suo ex tecnico a più riprese: "De Canio è stato mio allenatore a Lucca, poi l'ho ritrovato a Napoli giocando un'ottima annata e infine a Genoa. In tre occasioni sempre tre moduli diversi. Non ho molti vantaggi nel preparare la partita. La Ternana ha cambiato molto sia con Pochesci che con De Canio a livello di moduli. Non si può lavorare coi ragazzi pensando di inculcare un gioco specifico rispetto ad un modulo. Il più vicino va a pressare, gli altri si comportano di conseguenza. Sbagliamo tutti, io per primo, ma c'è sempre da rimediare l'errore del compagno. Ho lavorato su questo. Siamo il Palermo, andiamo a Terni rispettando l'avversario ma tentando di vincere a tutti i costi. Gli avversari cercheranno in un match così prestigioso di vincere per tentare il sogno salvezza"."Abbiamo analizzato la partita col Bari, abbiamo visto cosa potevamo fare meglio - prosegue Stellone - Ci siamo parlati e ci siamo detti che ancora tutto è possibile, dipende da noi. Pensiamo a fare tre punti domani, poi penseremo alla partita con il Cesena. Tutto ancora può succedere. Non ci deve stare la paura di non farcela, la Ternana è una buona squadra che viene da un buon periodo di forma nonostante le ultime due sconfitte. Dobbiamo provare a vincere la partita: fare gol non significa trionfare, ma continuare ad attaccare perché quando stai sopra o sotto di un gol le partite non sono mai finite. Noi oggi non facciamo calcoli, non ce lo possiamo permettere. Pensiamo a fare il più possibile per sperare oppure per un piazzamento migliore in ottica play-off".Chiosa di Stellone su Coronado: "Coronado è un attaccante che può fare sia l'esterno che la punta, non dobbiamo dargli compiti particolari. Lui deve agire quando ha palla, deve fare quello che vuole perché ha le qualità per saltare l'uomo, fare l'ultimo passaggio e segnare. Se Coronado viene dentro, uno tra La Gumina e Moreo deve prendere il suo posto. Non cambia niente, sa quello che deve fare perché ha corsa e gamba. A volte può seguire il terzino se parte, ma quello che conta è l'atteggiamento".