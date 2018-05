PALERMO - Carte mischiate e ancora tanta incertezza. Il Palermo si prepara alla sfida di domani contro la Ternana e Roberto Stellone tiene ancora tutti sulle spine per quella che sarà la formazione che scenderà in campo al Liberati. Sicuramente il tecnico romano ha finalmente avuto qualche giorno in più per conoscere la sua squadra: quattro giorni di allenamenti, compresa la rifinitura odierna, sono serviti per approfondire le nozioni tattiche sia dentro che fuori dal campo. Lunghe le sedute video, elemento quasi fondamentale nel lavoro di Stellone che anche domani dovrebbe ripartire dal 4-4-2.D'altronde questo modulo è un dogma del suo gioco, anche se contro il Bari abbiamo visto una formazione che spesso ha variato impostazione tattica con Gnahoré che per poco tempo ha fatto l'esterno di centrocampo e spesso tendeva ad accentrarsi. Il francese, però, dovrebbe essere riconfermato sull'esterno di sinistra, con Moreo - unica vera alternativa in quel ruolo, anche se si tratta sempre di un giocatore adattato - possibile soluzione a partita in corsa. La notizia positiva arriva proprio dal centrocampo con il rientro in gruppo di Mato Jajalo: il bosniaco verrà lanciato nella mischia al fianco di Chochev, con Murawski che dovrebbe tornare a sedersi in panchina.Sempre parlando di polacchi, in difesa è ballottaggio tra i due connazionali Dawidowicz e Szyminski per una maglia da titolare. Il primo è favorito visto che Szyminski da poco è rientrato in gruppo e potrebbe ancora non avere la forma migliore. Al fianco di un polacco ci sarà Rajkovic, con Rispoli e Aleesami a completare la difesa. Non dovrebbero esserci dubbi, invece, sulla coppia d'attacco formata da Coronado e La Gumina.