PALERMO - Un cambio di marcia necessario per continuare a sperare nella Serie A diretta. Il Palermo si appresta ad affrontare le ultime tre partite di campionato ed in ben due occasioni giocherà lontano dallo stadio Renzo Barbera. La prima sarà sabato in casa della Ternana, poi all'ultima giornata all'Arechi contro la Salernitana. Due partite diverse (gli umbri sono con un piede in Serie C e stanno lottando con le ultime energie, i campani sono praticamente salvi), ma con l'obiettivo comune di portare a casa i tre punti. Il problema sta nel rendimento esterno del Palermo, diventato altalenante nel girone di ritorno dopo un'andata di alto livello. Basta raffrontare la media punti: 1,8 a partita nel girone d'andata, 0,77 nel ritorno.Sta qui il crollo verticale del Palermo che, dopo aver conquistato il titolo di campione d'inverno, si è perso sia dentro che fuori casa. Lontano dal Barbera, però, ha vinto appena un match degli ultimi dieci disputati. Era il 29 marzo, 1-2 in casa della Virtus Entella con annessa sofferenza nel finale. Il problema è chiaro e non è soltanto nei punti guadagnati, ma anche nelle rete messe a segno. Da più di 180 minuti i rosanero non riescono a realizzare gol fuori casa, l'ultimo quello di Rajkovic in pieno recupero nel ko di Parma. Aumentato anche il numero di gol subiti, in media 1,44 a partita nelle ultime nove disputate.Insomma, Stellone deve ripartire anche da questo. Contro la Ternana servirà una svolta che finora non c'è stata, ma probabilmente la sconfitta di Venezia è stato il punto più basso della stagione di questo Palermo. Una prestazione svogliata, senza un minimo di impegno e con nessuna sufficienza. Proprio da lì bisogna ritrovare nuova spinta per trovare il successo in terra umbra, come accaduto nell'ultimo precedente. Quel Palermo si presentò a Terni già con la Serie A in tasca, adesso la massima serie bisogna guadagnarla anche al Liberati.