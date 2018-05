, data che evoca bei ricordi nelle menti dei tifosi del Palermo. Era la trentasettesima giornata di campionato, sfida al "Piola" di Novara tra la formazione toscana ed i rosanero. Quella vittoria valse la promozione diretta in Serie A alla banda di Beppe Iachini, l'inizio di un finale di stagione segnato da record su record, gli stessi che adesso l'Empoli di Andreazzoli vuole cercare di battere. Sono passati quattro anni ed il Palermo è di nuovo in B, con lo stesso obiettivo di quella squadra: tornare in Serie A.che lotta tra il secondo posto e lo "spettro" dei play-off.Zamparini per lungo tempo ad inizio stagione provò a paragone le due squadre, azzardando anche una vittoria del campionato con dieci punti di distacco su tutte le altre. Una previsione persa nel vuoto, anche perché l'organico attuale è ben lontano da quello di quattro anni fa.ma è abituato a combattere per la promozione. D'altronde con il Frosinone riuscì in un doppio balzo, dalla Lega Pro alla Serie A, chiudendo il campionato di Serie B al secondo posto. Lo stesso obiettivo che adesso ha il Palermo e che deve cercare di portare a termine.