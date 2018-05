al secondo turno del torneo ATP di Monaco di Baviera, con il punteggio di 7-6(5) 6-1. La partita era iniziata nel migliore dei modi per Cecchinato, capace di andare avanti per 3-0 salvo poi farsi recuperare il break ottenuto, anche a causa di un quinto gioco assai negativo e concluso con una pallina lanciata sugli spalti - per fortuna vuoti - del campo centrale di Monaco. Il magiaro saliva di livello e toglieva alcune certezze al palermitano, il quale vede aumentare gli errori soprattutto con il dritto e cede ancora il servizio nel nono game. Fucsovics può così servire per il set ma Marco riesce a risalire bene, a contro-brekkare e a rischiare anche di portarsi a casa il parziale prima del tie-break, che diventa però inevitabile. Parte meglio il magiaro ma Cecchinato si rifa subito sotto ma con un paio di prodezze è Fucsovics a spuntarla per 7-5.per cercare di sorprendere un Fucsovics molto quadrato e capace anche di strappare il servizio al palermitano nel secondo gioco. Il magiaro continua a giocare in maniera concentrata mentre l'azzurro pecca soprattutto sul piano emotivo e nervoso, rischiando anche di uscire dalla partita. Cecchinato però spreca una grande chance nel quinto game e questo è forse un passaggio chiave della partita, visto che Fucsovics non sbaglia praticamente più nulla, anzi lascia sbagliare il suo avversario che gli lascia uno spiraglio e gli concede un altro break. Il magiaro sale sul 5-1, non trema nel game successivo che di fatto gli consegna la partita. Si ferma dunque a sei la striscia di vittorie consecutive di Cecchinato, che è comunque pronto a ripartire per i prossimi eventi.