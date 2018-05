PALERMO - Infortunio. Ormai questo sostantivo è all'ordine del giorno in casa Palermo e anche la partita contro il Bari ha lasciato in eredità un problema fisico per uno dei giocatori rosanero, e non uno qualunque. Si tratta di Aljaz Struna, accasciatosi a terra di colpo per un problema alla coscia sinistra. Da subito si è capita la grave entità dell'infortunio, una sospetta lesione del flessore sinistro secondo le prime indagini del Palermo. La sensazione, però, è quella che Struna ha finito anzitempo la stagione, così come Ilija Nestorovski e Giuseppe Bellusci. Tre assenze pesanti, ma la prima è stata sopperita da un Nino La Gumina in grande spolvero. Adesso bisognerà vedere chi è il candidato alla sostituzione dello sloveno, un vero punto fermo di questo Palermo, in una difesa rosa che sta affrontando diversi problemi.D'altronde Struna è lo stakanovista, il giocatore maggiormente impiegato da Tedino durante la stagione e da Stellone al suo debutto in panchina. Trentaquattro presenze in Serie B quest'anno, per un totale di più di 3000 minuti giocati. Solo cinque sono le partite non disputate quest'anno da Struna ed il Palermo ha vinto in un solo caso, contro il Carpi. Anche i numeri, quindi, evidenziano come l'assenza del difensore sarà pesante nelle tre partite restanti di campionato e, eventualmente, nei playoff.Il lato positivo sta nel fatto che Stellone è passato al 4-4-2, un modulo che prevede l'impiego di un centrale in meno rispetto al 3-5-2 di Tedino. Due sole maglie in mezzo alla difesa ed una sarà certamente di Slobodan Rajkovic. "Bobo", però, ha avuto nell'arco della stagione tanti problemi fisici e va gestito con il bilancino per evitare di perdere colui che adesso deve prendere in mano le redini della difesa. Al suo fianco si candidano i polacchi: Dawidowicz ha sostituito Struna lunedì sera, ma c'è anche da registrare il ritorno in gruppo di Szyminski. Uno dei due farà coppia con Rajkovic che ora più che mai dovrà fare la differenza grazie alla sua esperienza.