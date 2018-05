PALERMO - Una corsa che si fa sempre più complicata. Il Palermo con il pareggio contro il Bari ha visto allontanarsi ancor di più la promozione diretta in Serie A. Non tanto per il punto in se arrivato contro una diretta concorrente - anche se con non poco amaro in bocca visto che il gol dei galletti è giunto quasi al termine del tempo regolamentare - ma quanto per i risultati di Parma e Frosinone, con quest'ultimi usciti vittoriosi da Brescia al novantacinquesimo minuto. Un successo pesantissimo dei ciociari che ha fatto scivolare il Palermo al quarto posto, a meno due dal Parma che adesso intravede la Serie A. Proprio i ducali in questo momento sono i favoriti, complice anche un calendario che non propone scogli impossibili (trasferte a Cesena e La Spezia, in mezzo la partita in casa contro il Bari).Vista questa situazione, adesso il Palermo si trova ad un bivio: continuare a credere nel secondo posto a 270 minuti dalla fine della regular season oppure iniziare a prepararsi ai playoff, raggiunti aritmeticamente dopo l'ultimo turno? Una domanda che qualcuno dalle parti di Boccadifalco si sarà posto, viste anche le parole del patron Zamparini che un po' sembra anche "rassegnato" a dover passare dalla girandola dei playoff per andare in Serie A. Non sarà della stessa idea Roberto Stellone che solo da oggi potrà iniziare a lavorare seriamente con la squadra, avendo tre giorni di tempo per preparare la partita contro la Ternana. Qualche concetto in più potrà essere sviluppato, soprattutto per cercare di evitare la confusione tattica vista a tratti contro il Bari. Questo Palermo, infatti, non ha nelle corde quel 4-4-2 che per il tecnico romano è quasi un dogma.Calendario alla mano, comunque, il Palermo si ritrova adesso di fronte due squadre in lotta per non retrocedere. La Ternana di De Canio ha praticamente un piede in Serie C, poi il Cesena che - arrancando - vuole evitare il playout. Infine ci sarà la sfida all'Arechi di Salerno contro la formazione granata alla quale mancano due punti per avere la matematica salvezza. Partite impossibili? Affatto, ma adesso il destino non è solo nelle mani del Palermo, ma anche delle dirette concorrenti.