Il tennista palermitano, reduce dall'affermazione nel torneo ATP di Budapest che lo ha fatto entrare nella storia del tennis della nostra terra (primo giocatore a vincere un evento del circuito maggiore) ha iniziato alla grande anche il torneo di Monaco di Baviera, portando a casa una vittoria sulla carta impensabile alla vigilia. A cadere al cospetto dell'allievo del circolo Tc2 del quartiere San Lorenzo, infatti, è stato Fabio Fognini, miglior giocatore italiano in base al ranking ATP in cui si trova al 19° posto ma soprattutto uno dei migliori interpreti al mondo sulla terra battuta. Partita molto intelligente e pressochè priva di sbavature per Cecchinato, il quale nei primi games ha sofferto soprattutto la stanchezza e la necessità di riattaccare la spina dopo le fatiche e dopo la grande gioia per la vittoria in quel di Budapest. Quasi fisiologico, anche a causa della forza del suo avversario, il fatto di perdere il primo set, ma fin dall'inizio del secondo parziale l'atleta palermitano è cresciuto nettamente scambio dopo scambio, mettendo alle corde un Fognini che come troppo spesso gli accade si è fatto prendere dal nervosismo., portando a casa prima il secondo e poi il terzo set in assoluta scioltezza, mettendo così a segno una delle vittorie più prestigiose della sua carriera, la prima contro un tennista presente nelle prime 20 posizioni del ranking mondiale. Al secondo turno il tennista palermitano allenato da Simone Vagnozzi se la vedrà con l'ungherese Fucsovics, avversario da non sottovalutare ma che a questo punto, vista la condizione fisica e soprattutto mentale del nostro rappresentante, vedrà lo stesso Cecchinato partire da favorito. Non una situazione facile da gestire, visto che soprattutto negli ultimi 10 giorni Marco ha dovuto giocare partite con la consapevolezza di farlo contro i favori del pronostico, ma la sensazione è che in questo momento l'allievo del Tc2 sia totalmente 'on fire'.