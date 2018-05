PALERMO - Un pareggio amaro, ma anche il dito ancora una volta puntato contro la sfortuna. Mastica amaro Maurizio Zamparini il giorno dopo la sfida contro il Bari, una chance sprecata per tornare a sorridere dopo il cambio di allenatore con l'arrivo di Stellone: "È un pareggio molto amaro, la dea fortuna ci ha voltato le spalle in tutto il campionato - esordisce il patron al sito ufficiale del Palermo - Troppi punti persi negli ultimi minuti, meritavamo di vincere. La fortuna non è con noi quest'anno. Mi è piaciuta molto la volontà del Palermo, non era facile visto che Stellone ha lavorato appena un giorno e non conosceva la squadra"."Una vittoria ci avrebbe dato una spinta importante verso la Serie A - prosegue Zamparini - Purtroppo l'abbiamo buttata via nelle ultime 4-5 partite, potevamo essere più avanti, ma non bisogna guardare indietro. Toccando ferro dico che vincendo le altre tre partite possiamo andare in Serie A, sperando anche in qualche passo falso degli altri. Il Palermo di ieri sera è sulla buona strada, già Stellone ha fatto giocare la squadra con grinta. Sono contento, così come dei diciottomila spettatori vicini alla squadra. Questo fa vedere la voglia di calcio che c'è a Palermo".Sorvola il patron rosanero sul rigore negato a Rolando per un contatto in area: "Sono quelle cose strane che rientrano anche nella fortuna. Era un rigore netto, con il VAR l'avrebbero dato. L'arbitro, però, decide in una frazione di secondo e non l'ha visto". Parole d'elogio, invece, per Nino La Gumina: "Siamo contenti per La Gumina, speriamo faccia altri gol. È in forte crescita, è un esempio perché lavora in tutta la partita come un forsennato".Chiosa finale di Zamparini sulla partita di sabato contro la Ternana: "Dobbiamo andare a vincerle tutte e tre, Stellone metterà in campo la squadra per vincere. La sfortuna, però, ci fa uno/due infortunati a settimana, ieri Struna. Tra un po' dovrò andare a giocare io in difesa. La situazione è paradossale, mancano ancora tre partite ed eventuali playoff. La situazione è preoccupante, è il retaggio dello staff che è andato via visto che c'erano quattro giocatori coi crampi".