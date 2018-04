Nell'ennesimo pareggio casalingo i 18mila spettatori che ieri hanno gremito gli spalti del 'Barbera' non hanno potuto infatti che rivedere la squadra guidata da Bruno Tedino fino a qualche settimana fa. Ovvia constatazione, alla luce del recentissimo passaggio di consegne fra l'ormai ex tecnico rosanero ed il nuovo Roberto Stellone ed il pochissimo tempo (appena un allenamento per l'ex Frosinone a disposizione per conoscere i suoi nuovi giocatori, ndr), ma in molti si aspettavano forse un approccio mentale diverso dal gruppo rosanero in una situazione che li ha visti andare ancora una volta in vantaggio e, ancora una volta, riacciuffati nel punteggio nonostante la superiorità anche di uomini in campo.non è infatti il gioco o la voglia messa in campo dai suoi, passati da un iniziale 4-4-2 probabilmente con qualche elemento fuori posizione (vedi Gnahorè, ndr) a un 4-2-3-1 con l'inserimento di Moreo a dar supporto offensivo con Coronado e Rolando a La Gumina, visto il già citato pochissimo tempo per lavorare su moduli e atteggiamento tattico piuttosto la rilassatezza subentrata dopo il gol del vantaggio realizzata da La Gumina ad un solo quarto d'ora dalla fine. Il tecnico stesso probabilmente avrà fatto fatica a capire come un gruppo costruito per arrivare in serie A sia riuscito a farsi raggiungere a gara praticamente già conclusa e proprio su questo già dal termine del match ha deciso di lavorare per conquistare gli ultimi punti che questo campionato mette a disposizione., che oggi attendono i risultati di Parma e Frosinone per comprendere da quale posizione ripartirà la prossima settimana, li vedrà impegnati nelle due trasferte di Terni e Salerno intervallate dall'ultima in casa col Cesena. Tre gare in cui Stellone, se vuole sperare in una chance di promozione diretta alla prossima serie A, deve per forza estrarre dai suoi uomini ogni stilla di concentrazione e coraggio per non vanificare un percorso che altrimenti porterebbe alla tagliola dei play off in cui squadre più quadratre, come il Bari visto ieri, possono rovinare la festa in pochi minuti mandando i rosa dal paradiso all'inferno.