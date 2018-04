PALERMO - L'amaro in bocca per un pareggio che potevano essere tre punti. Roberto Stellone debutta con un punto contro il Bari, ma si dice soddisfatto di quanto visto: "Per via di alcune situazioni a volte sono stato costretto a cambiare modulo. Devo fare i complimenti ai ragazzi, oltre al risultato ho avuto delle risposte. Per l'attenzione che ci hanno messo tutti, nonostante la partita non sia stata poco spettacolare, sono soddisfatto. Hanno dato tutti l'anima, c'erano cinque giocatori con i crampi. Quando ci siamo messi con il 4-3-3 era perché sia Rispoli che Aleesami avevano i crampi. Mi serviva il raddoppio delle mezzali sui due esterni perché Galano e Floro Flores venivano dentro, l'occasione del gol è stato un episodio. Il pareggio è venuto oggi con una prestazione soddisfacente. Arrivando ieri non potevo fare diverse cose a livello tattico, la squadra ha risposto benissimo anche perché era ben allenata. Faccio i complimenti a Tedino perché la squadra era organizzata sotto tanti aspetti"."Abbiamo calciato in porta dieci volte, abbiamo tenuto maggiormente il possesso - prosegue Stellone - Sono soddisfatto per quanto fatto, meno per il risultato. Tutti hanno dato l'anima, una vittoria poteva darci uno slancio incredibile soprattutto a livello di testa e per l'ambiente. Abbiamo accarezzato il successo per un attimo, ci avrebbe fatto vedere le partite di domani con un occhio. Speriamo che le squadre in lotta con noi facciano un passo falso. Nel poco tempo avuto abbiamo lavorato contro un 4-3-3, dicendoci parecchie cose. Alla squadra non si potevano mettere tante cose in testa, si rischiava di non fare nulla. Ho lavorato su 3-4 concetti, purtroppo ci ha sorpreso il fatto che loro si sono messi con il 5-3-2 perché non l'avevamo preparata così. Alla lavagna abbiamo detto certe cose che hanno appreso subito, nel primo tempo c'è stata grande intensità. Nella ripresa c'è stato un grande spirito di sacrificio, sono contento per la risposta avuta".Ancora problema degli infortuni, Stellone però guarda avanti: "Stamattina in rifinitura Jajalo ha avvertito un fastidio. Struna stava bene, anche se sentiva un po' le gambe pesanti visto che aveva giocato due giorni fa. Parlare di quello che c'è stato prima non lo faccio, non conosco determinate dinamiche. A Terni con questo atteggiamento possiamo fare bene". Per la partita di sabato contro la Ternana, però, bisognerà fare i conti con le defezioni: "Dobbiamo essere decisi come oggi, sabato a Terni andremo per vincere le partite. Vedremo le condizioni di parecchi giocatori, c'è da vedere se i crampi sono contratture. Domani chi ha giocato riposerà, poi ci alleneremo mercoledì pomeriggio. C'è bisogno di tutti quanti, c'è bisogno di quei giocatori infortunati per far rifiatare altri. Non sapevo chi far entrare alla fine, c'erano quattro giocatori coi cambi. Non mi interessa lavorare con grande intensità, mi interessa arrivare sabato con 17-18 giocatori disponibili".Chiosa finale di Stellone su Trajkovski: "L'ultimo cambio sarebbe stato Trajkovski-Rolando, con un 4-4-2 con Moreo e Trajkovski esterni a centrocampo. Potevamo cercare di saltare l'uomo, volevamo vincere la partita. In quel momento è arrivato il gol e non ho voluto osare. Non doveva uscire La Gumina".