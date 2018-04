PALERMO - Ancora una promozione a portata di mano, nonostante il pareggio amaro. Alberto Pomini in mixed zone analizza il pareggio contro il Bari, arrivato nel finale con la rete di Nenè: "Siamo tutti amareggiati, ci credevamo con l'uomo in più - ammette - Gli episodi cambiano le partite, dobbiamo accettarlo e cercheremo di lavorare per limitare a zero i nostri difetti. Abbiamo concesso una sola palla gol a tre minuti dalla fine, noi abbiamo dimostrato di essere compatti dopo la prestazione di Venezia. Lì abbiamo fatto una prestazione non solo insufficiente, ma anche indecorosa. Guardiamo con fiducia il futuro, se continuiamo a perderci nei punti persi non ne usciamo più".Parole d'elogio da parte di Pomini per il pubblico del Barbera, oggi accorso in massa con il nuovo record stagionale: "Il Barbera così è fantastico, ti da una spinta fino alla fine e ci hanno applaudito nonostante l'amarezza finale. Siamo i primi noi amareggiati perché se potessimo vincere tutte le partite siamo i primi a farlo. Spero che abbiano capito che abbiamo bisogno di loro. Crediamo ancora nella promozione diretta, domani vediamo cosa faranno le altre. Se dovessero vincere sarebbero ancora a portata di mano". Il portiere rosanero si sofferma anche sul nuovo tecnico Stellone: "Il mister è preparato, abbiamo parlato tanto e ci siamo preparati nel migliore dei modi. In due giorni non si fanno i miracoli, ma si è visto un bel Palermo voglioso che ha cercato la vittoria".Chiosa finale di Pomini sulla prossima partita di campionato, quella contro la Ternana: "Le insidie sono tante, abbiamo visto il Parma che sabato a Vercelli ha perso ed il Frosinone che ha perso a Cesena. Tutte le squadre stanno raschiando il fondo del barile per le energie, ormai sono gli episodi che fanno la differenza. Sono dieci mesi che si lavora, le energie iniziano a mancare un po'. La Serie B è sempre stato un campionato difficile dove la prima non vince facilmente con l'ultima, noi ci prepariamo alla battaglia. Anche se dovessero vincere le latri saremmo sempre a due punti. Da domani servirà un atteggiamento diverso con la voglia di prendere la Serie A".