, con Roberto Stellone che prende il posto in corsa di Bruno Tedino uscito sconfitto dal match con il Venezia e costretto a lasciare la squadra che ha condotto dall'inizio della stagione, e nemmeno il tempo di metabolizzare l'addio del vecchio tecnico che si deve tornare in campo. Questa sera al 'Barbera' arriva il Bari quarto in classifica (a quota 60 a tre lunghezze dai rosanero secondi, ndr) con Stellone chiamato subito al primo test sulla panchina rosanero con un solo allenamento di rifinitura alle spalle e l'obiettivo dei tre punti che diventa oggettivamente difficile ma che la novità del suo arrivo in sè potrebbe rendere possibile.Il nuovo allenatore, che affronta l'ultima squadra che ha guidato in carriera, non cambierà nulla se il modulo con cui schierare gli uomini a disposizione. Dal 3-5-2 infatti, assetto che Tedino ha usato maggiormente, l'ex Frosinone potrebbe passare al 4-3-1-2 con il ritorno di Coronado dalla squalifica alle spalle delle due punte Trajkovski e La Gumina. In difesa, vista la non esaltante prestazione di Accardi e i dubbi relativi alla forma di Dawidowicz, Stellone andrebbe ad arretrare i due terzini Rispoli ed Aleesami per far reparto con Struna e Rajkovic. A centrocampo Jajalo giocherebbe con Gnahorè e Chochev o Murawski.L'ex Grosso, reduce da cinque vittorie fra cui l'ultima contro l'Entella, ha la grande occasione di agganciare la zona che porta al secondo posto e alla promozione diretta. Proverà ad approfittare del momento difficile dei rosanero schierando un 4-3-3 in cui davanti al portiere Micai giocheranno Sabelli, Marrone, Gyomber e Balkovec. A centrocampo spazio a Henderson Basha e Iocolano mentre in attacco tridente con Galano, Cisse e Floro Flores.Pomini; Rispoli, Struna, Rajkovic; Aleesami; Gnahorè, Jajalo, Murawski; Coronado; Trajkovski, La Gumina. Allenatore: Stellone.Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, Balkovec; Henderson, Basha, Iocolano; Galano, Cisse, Floro Flores.