POMINI 6 Inoperoso per lunghi tratti del match, sul gol di Nenè la difesa non gli fa una buona guardia e non può nulla.RISPOLI 6,5 Si rivedono i cross insidiosi che ci si aspettano dal terzino stavolta arretrato in difesa.STRUNA 6 Gioca una gara attenta e di sostanza, un infortunio lo costringe ad uscire. Possibile che la sua stagione sia finita anzitempo.RAJKOVIC 6 Macchinoso ma efficace, in occasione del gol si perde però Nenè alle spalle.ALEESAMI 5,5 Qualche segno di ripresa sopratutto in fase difensiva ma siamo ancora lontani dal giocatore visto in serie A.ROLANDO 6,5 Nel primo tempo c'è un rigore grande come una casa su di lui ma l'arbitro non vede. Corre senza soluzione di continuità e Stellone dovrà contare su di lui per questo finale.MURAWSKI 6 Tante azioni pugliesi interrotte e buone apertura.CHOCHEV 5,5 Non brilla nel ruolo che Stellone pensa per lui anche se recupera tanti palloni e viene sistematicamente randellato da Henderson poi espulso.GNAHORE' 5,5 Utilizzato nel ruolo d'esterno nel 4-4-2 il francese non rende per nulla e cerca sempre palla in mezzo al campo come se giocasse ancora da mezzala.CORONADO 6 Inizia bene, poi però si perde quando la squadra avrebbe bisogno dei suoi guizzi.LA GUMINA 6,5 Trova ancora una volta il gol che potrebbe decidere per i tre punti. Fa espellere anche Marrone, più di così non gli si può chiedere.MOREO 6 Entra ed è subito decisivo, un assist di testa e qualche buona giocata.DAWIDOWICZ 6 Entra per Struna praticamente a freddo e non sfigura.FIORDILINO S.V