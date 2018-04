e di dare una mano a una società che vuole ritrovare il ritmo giusto. Roberto Stellone si presenta come nuovo allenatore del Palermo, presentato in sala stampa dal direttore sportivo Aladino Valoti, il quale ha parlato delle motivazioni che hanno indotto il club di viale del Fante a chiamare il tecnico romano al posto di Bruno Tedino, esonerato dopo la sconfitta di Venezia: "Partiamo con un nuovo corso, siamo in una situazione spiacevole però abbiamo ritenuto opportuno fare questo cambio, visto il momento delicato del campionato. Di sicuro la squadra in questo momento sta accusando qualche difficoltà e abbiamo cercato nelle ultime settimane di dare il massimo per riprendere in mano la condizione psico-fisica generale. I risultati non sono arrivati, e come accade spesso nel calcio abbiamo sollevato dall'incarico mister Tedino, al quale va il nostro ringraziamento. Abbiamo inserito mister Stellone, al quale auguriamo un finale di stagione esaltante. Non sarà facile, ma già da domani abbiamo una partita decisiva che è la priorità"., il quale è partito da ciò che lo ha indotto a scegliere di affrontare questo finale di stagione alla guida del Palermo: "Da giocatore ho sempre scelto piazze importanti, magari anche scendendo di categoria e puntando su squadre che avevano la giusta passione e una piazza importante, in modo da sentirmi partecipe. Ho scelto Napoli in un momento in cui mi cercava anche il Palermo. Ho scelto questa società perchè puntavo a una piazza importante, senza nulla togliere ad altre società che mi hanno cercato in questo periodo. È stato tutto molto intenso, un paio di giorni fa ho sentito Zamparini, ora si gioca subito e proprio contro il Bari dove ho allenato l'anno scorso per un paio di mesi". Stellone, dopo i ringraziamenti di rito, va subito al sodo e rende noto l'obiettivo: "Ci tenevo a ringraziare la società, il presidente. Darò tutto me stesso, il mio obiettivo è quello di lottare e centrare la promozione. Ancor meglio se diretta, in modo da soffrire meno. I problemi non li abbiamo solo noi, ma anche chi sta dietro"., ovvero la promozione diretta in serie A a braccetto con l'Empoli che ieri ha vinto il campionato. Stellone ci crede, anche perchè il Palermo a suo parere non è la squadra che sta messa peggio a livello fisico, mentale e di risultato, ma sarà necessario dare il massimo per avere le chances maggiori di portare a casa il risultato, divenuto più complicato nonostante le sconfitte di ieri di Parma e Frosinone, entrambe battute: "Sarà un mini torneo di quattro partite, in cui l'aspetto fisico e soprattutto quello mentale possono avere la meglio. Tutte le partite saranno difficili, ci sono anche avversarie che lottano per salvarsi. Tutte possiamo arrivare all'obiettivo, ma dipende da noi. Noi potevamo vincere il campionato, così come Parma, Bari, Frosinone o Venezia che sono le squadre più vicine, volevamo vincere tutti. Ora dobbiamo resettare dopo il periodo negativo, ci sono tre squadre al secondo posto mentre l'Empoli si è un po' staccato. Siamo tutte lì, il che vuol dire che tutte hanno avuto un momento negativo durante la stagione. Pensiamo una partita alla volta, raccogliendo idee e forze"., non c'è molto tempo per preparare la gara ma Stellone ha visto già una squadra carica e intenzionata a riscattare la brutta caduta di Venezia: "Ho solo mezza giornata per preparare la partita, i ragazzi li ho visti stamattina, erano delusi dall'ultima prestazione ma anche carichi per le ultime quattro partite, visto che dopo i risultati di ieri possiamo ancora farcela. Ho tanto entusiasmo, non vedo l'ora di cominciare". Non si può non parlare di Zamparini e delle sue influenze e pressioni che si sono verificate in passato. Stellone spiega a modo suo quello che sarà l'impatto sulle scelte e l'eventuale rapporto col patron: "Tutti i presidenti sono i primi tifosi. Zamparini ha fatto cose importanti, non solo nel calcio, è una persona colta e intelligente che sa di calcio. Ognuno logicamente deve rispettare i ruoli, l'allenatore decide e i giocatori devono mettersi a sua disposizione. Io devo pensare solamente al mio lavoro, una sola cosa è certa: tutti noi devono sapere che se uno deve sbagliare, lo fa con le proprie idee. Se si scende a compromessi, posso durare al massimo un paio di partite in più"., in un torneo lungo e ricco di insidie come quello cadetto, è fisiologico. Ecco perchè è necessario raccogliere tutte le energie fisiche e mentali necessarie per fare un ultimo sforzo lungo 360 minuti, e lo stesso Stellone sa dove è necessario ripartire per riuscire a fare le ultime quattro partite nel miglior modo possibile: "Durante l'anno tutte le squadre in linea di massima hanno un calo, è una cosa fisiologica e normalissima. Oggi è successo al Palermo, anche il Frosinone ha dei problemi di prestazioni che possono derivare da fattori fisici e mentali. Possono esserci diversi problemi. Avendo poco tempo posso inculcare ai ragazzi il mio credo calcistico, non la tattica ma la mentalità e l'atteggiamento. Se noi vinciamo quattro partite andiamo direttamente in A, potrebbero bastarne tre ma non dipende da noi. Se non dovessimo riuscirci subito ci saranno i playoff, e sarà importante il piazzamento da raggiungere. Mi sento di intervenire sull'atteggiamento, sulla voglia di scendere in campo senza timore. Dobbiamo andare in campo per vincere tutte le partite".forse uno degli argomenti più delicati in casa Palermo viste le pesanti influenze da parte di Zamparini. Stellone, partendo dal presupposto che difficilmente cambieranno le cose nella gara contro il Bari, sostiene che qualcosa potrebbe invece essere modificato nelle tre gare successive. Tutto ovviamente legato alle condizioni e alle caratteristiche dei giocatori che si troverà ad allenare nelle prossime settimane, fino alla fine del campionato: "Io ho delle certezze, anche se domani al di là del modulo conta soprattutto l'atteggiamento con cui scenderemo in campo. Il modulo lo deciderò in base ai giocatori che ho a disposizione e agli allenamenti che faremo. La mia idea è quella di giocare con la difesa a 4, che può diventare a tre in base alle caratteristiche dei terzini. Si tratta di piccoli dettagli che sta a me inculcare il prima possibile, e poi ai giocatori di assimilare al più presto. Giocare con la difesa a cinque dà maggiore copertura, ma tutti i modulo hanno dei pro e dei contro. Oggi deciderò con calma se mantenere il modulo o se cambiare"., anche perchè domani si va subito in campo. E la sfida contro il Bari diventa insidiosa vista la mancata possibilità di avere tempo per prepararla, anche se Stellone ribadisce l'intenzione di fare punti fin da subito, anche per staccare un'eventuale insidia nella lotta per il secondo posto: "I giocatori infortunati sono importanti, ma ne abbiamo altri altrettanto importanti che se scenderanno in campo domani faranno bene. Abbiamo una rosa che ci permette di pensare e di fare bene. Il Bari è una squadra che gioca bene, che viene da una vittoria e che nonostante il momento negativo che ha attraversato durante la stagione si trova a tre punti dal secondo posto. Il nostro obiettivo è quello di distanziare questo Bari, che ha anche dei buoni cambi e questo non ci aiuta a capire chi scenderà in campo domani sera. Domani, leggendo anche qualcosa, scopriremo qualcosa in più, ma in linea di massima abbiamo già qualche idea sul modulo"., che è rimasto in rosa come preparatore dei portieri. Una conoscenza precedente tra il tecnico romano e l'ex portiere campano, con il quale aveva già condiviso alcune esperienze da giocatore proprio in quel Frosinone dove Stellone è diventato tecnico vincente e capace: "Con Vincenzo ci siamo visti e sentiti ieri, ritrovo un ex compagno di squadra avendo giocato insieme due anni a Frosinone dove siamo diventati amici. Ritrovo un collega e soprattutto un amico, mi darà una grande mano ad inserirmi. Serve immediatamente che i giocatori capiscano ciò che è fondamentale per me e soprattutto ciò che abbiamo davanti, non abbiamo molto tempo per provare. Questa è la situazione, dobbiamo far scendere in campo una squadra che lotti dal 1' al 95' per centrare la vittoria. Se lo fai in ogni partita, aumentano le possibilità di vincere. Noi oggi con quattro pareggi non andiamo in serie A, con quattro vittorie invece abbiamo il 99% di chances di riuscirci".che può tornare ad essere determinante dopo aver scontato a Venezia il turno di squalifica: "Coronado è un giocatore di grandissima qualità, se lo lasci libero può essere determinante negli ultimi 30 metri se lo lascio da mezza punta, mentre se gioca da esterno in un 4-4-2 può perdere il terzino avversario. Certe cose non rientrano nelle sue corde, è uno di quei giocatori che va lasciato libero. Se rende di più in un certo punto del campo, dobbiamo metterlo in condizione di rendere al meglio". Si parla anche di Nino La Gumina, il quale dovrà sobbarcarsi sulle spalle l'attacco del Palermo dopo l'infortunio patito da Nestorovski. E per un tecnico col passato da attaccante come Stellone, le sue parole sono certamente importanti: "Nino mi piace. Ha coraggio e gamba, ci tiene ed è un giocatore importante come lo sono tutti in questa rosa. Ho visto l'occhio giusto per darci un contributo da qui alla fine della stagione. Gli attaccanti devono avere determinati movimenti dal mio punto di vista, a me serve far scendere in campo attaccanti che sappiano quel che devono fare".