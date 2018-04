Un titolo meritato, sia per la gavetta effettuata dal giocatore palermitano fin dall'età più tenera, sia per le vicissitudini che ha dovuto affrontare fuori dal campo, con una sospensione che lo ha costretto a perdere molti mesi e di conseguenza tanto tempo e tanti punti utili per la classifica mondiale. Il successo dell'allievo del circolo Tc2 del quartiere San Lorenzo nel torneo di Budapest rappresenta dunque la rivincita nella carriera di Cecchinato, il quale fa anche il suo approdo tra i primi sessanta giocatori del mondo nel ranking ATP e si segnala di conseguenza tra i migliori giocatori sulla terra battuta a livello internazionale. A perdere contro Marco Cecchinato nella finale disputata oggi sul campo centrale della struttura della capitale ungherese è stato l'australiano John Millman, temibile battitore e capace di sfruttare al meglio la sua potenza fino all'atto conclusivo del torneo.reduce da una vera e propria maratona nella semifinale contro Aljaz Bedene. Così nel terzo game è arrivato il primo break della partita, con il palermitano che ha cercato di variare il più possibile il suo gioco, resistendo almeno in prima battuta al tentativo di reazione di Millman, che ha però strappato la battuta nell'ottavo gioco. Immediata anche la ripresa dell'azzurro, che nell'undicesimo game ottiene un altro break e poco dopo chiude il primo set, con il punteggio di 7-5. Durissimo l'inizio del secondo set per Cecchinato, con l'australiano che gli strappa la battuta e riesce a resistere ai tentativi di contro-break. La sensazione è che Cecchinato abbia un piccolo calo fisico, reduce anche lui da una semifinale vinta in tre set, ma proprio quando meno ce lo si aspetta arriva la rinascita del tennista palermitano: dopo aver annullato una palla per il doppio break, strappa il servizio a Millman nel settimo e nel nono game. Da svantaggio a vantaggio, Marco serve per il match e il suo polso non trema.il quale circa un mese fa trionfava nel torneo Challenger di Santiago de Chile ma questa volta può godersi una bella affermazione nel circuito maggiore, la prima in una carriera non sempre fortunata almeno nei suoi primi anni. Ora, con questa affermazione arriverà come detto l'ingresso tra i primi sessanta giocatori del ranking ATP, e anche questa è una notizia storica per il tennis siciliano: il miglior giocatore dell'isola, almeno per quanto concerne la posizione nella classifica mondiale, era stato Alessio Di Mauro, fermatosi al 68esimo posto. Lo stesso Di Mauro era stato anche il siciliano ad andare più vicino ad un titolo ATP, arrivando in semifinale nel torneo di Buenos Aires nel 2007. Dunque un giorno storico, per Cecchinato ma per tutto il movimento regionale.