Non si dà pace Maurizio Zamparini dopo la sconfitta di ieri sera in casa del Venezia. Per il patron rosanero è stato il peggior Palermo di tutto il campionato, motivo per cui oggi come non mai la posizione di Bruno Tedino è in bilico. Sono ore di profonda riflessione per Zamparini che sta vagliando sia la figura del tecnico veneto, ma anche le possibili alternative (la rosa di nomi comprende i "soliti" Stellone e De Biasi, oltre agli outsider Nesta e Bortoluzzi). "Sto riflettendo, chiedo pazienza ai tifosi, non mi aspettavo una partita come quella di ieri sera - ammette Zamparini al sito ufficiale del Palermo - sicuramente è stata la peggiore del campionato, una partita senza carattere. Una squadra per vincere deve avere carattere. Non sarà facile, ma combatteremo ancora per farcela. Abbiate pazienza"."Con la squadra vista ieri sera cadono le braccia a terra, non si va da nessuna parte. Non ho dormito tutta la notte, sto riflettendo ancora sulle decisioni da prendere. In questa situazione non è possibile affrontare le ultime partite ed il playoff se non andiamo in A direttamente. Ieri era una tappa fondamentale, così come quella del Frosinone con l'Empoli. Loro hanno perso combattendo, noi ieri non abbiamo combattuto. La squadra è l'immagine dell'allenatore, motivo per cui sto riflettendo molto. In questo momento la squadra non mi sembra che abbia il carattere e la forza per combattere e non ha la fiducia di chi la conduce".ma la partita contro il Bari sembra ancora un'ultima spiaggia, motivo per cui Zamparini fa un appello ai tifosi che definisce una "preghiera": "Avete aiutato tanto il vostro Palermo quando è risalito in Serie A negli anni passati, lunedì sera avremo bisogno dell'affetto di tutta Palermo. Servirà una città attaccata alla squadra, che la inciti per andare in Serie A. Dimenticate tutto e venite a sostenere la vostra squadra".