VENEZIA - Una brutta batosta, ma da mettere in archivio per pensare al Bari. Il Palermo esce con le ossa rotte dal confronto con il Venezia, vincitore del match del Penzo con un netto 3-0. Una debacle pesante per i rosanero, inermi per gran parte del match contro un avversario che ha pensato a giocare un match ordinato come spiega Bruno Tedino: "Devo fare i complimenti al Venezia perché ha fatto una partita eccezionale - esordisce il tecnico in conferenza stampa, come riporta Trivenetogoal- . Noi abbiamo preparato bene la partita, ma il Venezia ha questa sorta di 8-2 in cui occupa il campo e ribalta l'azione in modo superbo. Il tiro da fuori di Sergio Suciu ha cambiato la partita".

"Nestorovski, Bellusci e Coronado non si possono regalare - prosegue Tedino - purtroppo abbiamo subito un Venezia straripante. Non credo che abbiamo perso per il modo in cui abbiamo giocato a centrocampo, ma nel secondo tempo abbiamo fatto nove cross dal fondo e non siamo mai riusciti".

Chiosa di Tedino sul futuro e sul rischio esonero: "Mi sento sempre a rischio, dal 12 luglio mi sento in difficoltà. Zamparini sarà arrabbiato, ci mancherebbe che non lo fosse dopo il 3-0. Io cerco sempre di migliorare e fare quel che posso, poi si vedrà".