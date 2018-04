POMINI 5 Incolpevole sui due gol dalla distanza, sul terzo di Andelkovic è coperto da tantissimi giocatori.ACCARDI 4,5 Primo tempo da incubo per il palermitano che insieme ai suoi compagni di reparto risulta troppo molle lasciando l'iniziativa ai lagunari. Esce dopo pochi minuti della ripresa.STRUNA 4,5 Impalpabile, poco reattivo nelle marcature e nervoso. Lo sloveno perde il confronto con il suo ex compagno di squadra e connazionale ora al Venezia.RAJKOVIC 5 Meno peggio dei suoi colleghi ma non è la gara giusta nemmeno per lui.RISPOLI 6 L'unico che ci prova, mette qualche cross interessante non sfruttato dai compagni ma deve arrendersi.GNAHORE' 5 Rimandato il francese che non punge per niente e anzi con le sue giornate rallenta la manovra rosanero sbagliando spesso anche passaggi fondamentali.JAJALO 5,5 Non riesce a prendere in mano la squadra come di consueto e nella ripresa un infortunio lo costringe nuovamente a dare forfait.CHOCHEV 5 Tanti palloni toccati, poca sostanza.ALEESAMI 4,5 Dal suo lato non arriva un cross che sia uno, merito ovviamente anche dell'avversario che lo limita.TRAJKOVSKI 5,5 Ci prova con qualche giocata da fuori, è sfortunato nel cogliere il palo quando ormai non serve più.LA GUMINA 5 Sbatte contro la difesa dei lagunari. Fallisce forse la più chiara occasione da gol con Audero che in realtà si supera.MOREO 5 Chiamato per dare vivacità e forza all'attacco i suoi ex compagni gli montano subito una guardia strettissima.MURAWSKI s.vFIORDILINO s.v