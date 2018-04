VENEZIA: 1 Audero; 3 Bruscagin, 4 Andelkovic, 13 Modolo, 6 Domizzi (Cernuto 83'), 26 Garofalo; 23 Falzerano, 5 Stulac, 18 Suciu; 29 Litteri (Zigoni 78'), 17 Marsura (Geijo 70').

A disp: 12 Vicario, 22 Russo, 7 Bentivoglio, 8 Soligo, 10 Fabiano, 11 Firenze, 27 Zampano, 31 Del Grosso, 35 Rossi.

All: Filippo Inzaghi.

PALERMO: 22 Pomini; 4 Accardi (Moreo 48'), 6 Struna, 5 Rajkovic; 3 Rispoli (cap.), 13 Gnahoré (Murawski 75'), 8 Jajalo, 18 Chochev, 19 Aleesami; 7 Trajkovski, 20 La Gumina.

A disp: 1 Maniero, 12 Posavec, 14 Rolando, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 26 Santoro, 28 Dawidowicz, 32 Ingegneri.

All: Bruno Tedino.

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì)

75' Modolo anticipa Trajkovski su assist di Moreo.60' Occasione per La Gumina che controlla un cross di Rispoli e prova a superare Audero che lo ferma col petto.50' Conclusione di Jajalo, deviazione di Moreo che per poco non inganna Audero.48' Fuori Accardi dentro Moreo.Gnahorè spostato sulla linea della trequarti per dare maggior supporto alle due punte.Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.41' Ci prova Trajkovski centralmente, para Audero.38' La Gumina prova la girata che non inquadra la porta.37' Trajkovski prova lo sfondamento centrale ma viene fermato da Domizzi.26' Cross di Rispoli che trova la deviazione di Domizzi in corner.25' Ripartenza micidiale del Venezia che con Domizzi pesca Bruscagin che al volo per poco non trova il 3-0.22' Litteri stacca indisturbato di testa in mezzo a quattro difensori rosanero, palla fuori.18' Jajalo vicino al gol con una conclusione da dentro l'area, deviata in corner.4' Accardi svirgola in area e la palla finisce in corner.2' Conclusione di Trajkovski, fuori di poco a lato del palo alla sinistra di Audero.Batte il Palermo,Ottima giornata a Venezia dal punto di vista climatico.Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.