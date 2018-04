: Inzaghi

è partito e oggi nella sfida delle 19 al 'Penzo' contro il Venezia di Filippo Inzaghi vivrà una delle sue tappe fondamentali. La squadra di Bruno Tedino, dopo il rasserenante successo contro l'Avellino, è chiamata infatti a non sbagliare più e anzi a fare più punti possibili da qui alla fine del campionato approfittando della pesante sconfitta in settimana del Frosinone nel big match che ha praticamente sancito la prima promossa nella prossima serie A ovvero l'Empoli di Andreazzoli. Nel match contro i lagunari il tecnico rosanero dovrà fronteggiare, come gli accede ormai da quasi tutta la stagione, un'emergenza tra infortuni e squalifiche (l'ultima in ordine di tempo quella che ha coinvolto Coronado assente a Venezia, ndr) che lo porterà a disegnare l'ennesima formazione da opporre a quella del collega Inzaghi in piena corsa, così come i siciliani, per un posto in serie A.rinuncia al collaudato 3-5-2 per un più offensivo 3-4-1-2 con Struna e Rajkovic sicuri di una maglia in difesa davanti a Pomini ed uno fra Dawidowicz e Accardi a giocarsi il terzo posto, con il palermitano leggermente in vantaggio e pronto a giocare la sua prima gara dall'inizio quest'anno. A centrocampo, detto dell'assenza per squalifica di Coronado, si registra invece il ritorno di Jajalo in cabina di regia con Chochev che giocherà al suo fianco. Possibile l'inserimento dall'inizio o a gara in corso di Murawski al posto del bulgaro, recuperato dopo la botta subita contro l'Avellino. Sulle fasce confermati Rispoli e Aleesami anche se il norvegese degli ultimi tempi non convince particolarmente con Rolando che scalpita per giocare al suo posto. In attacco confermata ovviamente la coppia composta da Trajkovski e La Gumina con Gnahorè che fungerà da trequartista alle loro spalle.Brutta tegola per Inzaghi che in vista del finale di stagione perde un elemento importante come Pinato a centrocampo che però può sostituire con almeno altri quattro elementi. Nel 3-5-2 dell'ex attaccante del Milan e dalla Nazionale dunque spazio a Cernuto, Domizzi e Modolo in difesa davanti ad Audero e in mediana Fabiano sarà chiamato a sostituire Pinato nel reparto composto da Brusagin, Bentivoglio, Falzerano e Del Grosso. In attacco Marsura in coppua con Geijo.Audero; Cernuto, Domizzi, Modolo; Brusagin, Fabiano, Bentivoglio, Falzerano, Del Grosso; Marsura, Geijo. AllPomini; Accardi, Struna, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Chochev, Aleesami; Gnahorè; Trajkovski, La Gumina. All: Tedino: Piccinini di Forlì.