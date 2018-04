per centrare l'obiettivo Serie A. Ha le idee chiare Bruno Tedino alla vigilia del match contro il Venezia, una partita in parte "oscurata" dall'arrivo in settimana di Adriano Bacconi, nuovo collaboratore del tecnico rosanero: "Un mese e mezzo fa ho detto a Valoti che avevamo bisogno di trasferire un certo tipo di lavoro con determinate credenziali per entrare nella testa dei giocatori - esordisce Tedino in conferenza stampa - Ho chiesto qualcuno, per me Bacconi è il numero uno in questo settore. Non è un tattico o un match analyst, riesce a trasferire qualità nell'interpretazione e cultura calcistica. È una persona in più che può darci qualcosa in più nella credibilità del nostro lavoro, completa con le sue conoscenze. Speravo di averlo prima sinceramente, questo voglio sottolinearlo. A me, però, interessava parlare maggiormente della partita con il Venezia. È una miglioria a livello lavorativo con una persona che reputo la più competente in circolazione. Cerchiamo quel qualcosa in più che può trasferirci una persona con determinata esperienza. Bacconi non ha la bacchetta magica, fa parte del lavoro quotidiano, maniacale e metodico, dove possiamo migliorare qualcosina"."L'assenza di Nestorovski e Coronado, unita a quella di Bellusci, Dawidowicz e Szyminski non ci fa stare allegri - ammette Tedino - Dawidowicz viene con noi, ma se sarà tra la lista dei convocati è perché abbiamo necessità di fare numero. Lui è in grave ritardo per l'elongazione che ha avuto. Murawski ha recuperato, ma si è allenato solo stamattina. Se dobbiamo arrivare in fondo lo dobbiamo fare con il gruppo, con spirito ed energia. Il Frosinone è stato battuto da una squadra imbattibile come l'Empoli che ha dimostrato di essere la più forte, con un calcio migliore e con giocatori determinante. È giusto che vadano in Serie A per quello che hanno dimostrato. Noi non abbiamo fatto la corsa sugli altri, ma a cinque partite dalla fine dobbiamo guardare anche alle virgole. Ci presentiamo a Venezia con qualche difficoltà, ma vogliamo vincere".nonostante il nome altisonante - prosegue Tedino - È normale che tutti gli allenatori vogliano cercare di fare bene e vincere, la qualità delle persone non può essere cancellata. Ogni volta che ci troviamo ci abbracciamo e ci stimiamo, ma poi ognuno vuole vincere. L'anno scorso è stato bravo a vincere il campionato, poi gli vanno fatti i complimenti per quello che sta facendo quest'anno. Il Venezia è una squadra esperta e molto organizzata. Non siamo in grado di fare delle scalette perché il calcio è imprevedibile, dobbiamo pensare soltanto a fare domani una battaglia. Vincere ci consentirebbe di spiccare il volo, mettendo un mattoncino per il futuro. Il Venezia lavora molto bene in fase di transizione con Falzerano che è un valore aggiunto per la squadra. Sono molto esperti ed intelligenti, sanno quando attaccare e quando difendersi. Sono una vera squadra".e Moreo che torna a Venezia da ex: "Non è detto che due giocatori come Trajkovski e Nestorovski insieme possano fare bene, ma è probabile. Se La Gumina continuerà così ci consentirà di avere altre soluzioni. È un giocatore eccellente sotto l'aspetto tecnico e di personalità, con Nino abbiamo una fase di non possesso migliore. Non credo, però, che la miscela sia Trajkovski con La Gumina e non con Nestorovski. Dipende molto da lui, è un ragazzo molto sensibile. Da solo si è preso una posizione di vantaggio come titolare e adesso spetta a lui conservarla. Da Trajkovski mi aspetto cose che ancora non ho visto, potenzialmente è molto forte. Sto guardando la sua grande disponibilità, l'energia e la serenità. Moreo ha avuto qualche piccolo problema che lo ha debilitato, da quindici giorni sta lavorando a pieno regime ed i frutti si vedono. Sta lavorando bene ed è utilizzabile. Da adesso in poi c'è la possibilità di vederlo in campo"., nonostante abbia giocato poco - prosegue Tedino - Quando è entrato ha dimostrato le doti caratteriali che ogni allenatore vorrebbe vedere dentro una squadra. Non ho nessun problema nel metterlo titolare. Con tutto lo staff siamo spesso stati in difficoltà nel mettere in campo un giocatore piuttosto che un altro, segno che tutti i calciatori sono disponibili e fanno un grande lavoro. Aleesami è recuperato, nonostante abbia giocato con una frattura ad una costola. Non guardiamo a chi manca, sono sempre i migliori in campo. Bisogna apportare migliorie alla squadra a disposizione"."Pensiamo una partita alla volta, se dovesse arrivare il risultato che auspichiamo ci sarebbe un importante mattoncino. I punti, però, non te li regalano: dovremo sudare la vittoria. Giocare prima di Parma e Frosinone? Dipende sempre dal risultato che si fa. Credo che il calcio si giochi in campo, anche la partita contro l'Empoli poteva giocare a favore del Frosinone. Le partite si giocano e si vincono".